Мастер-классы и лекции: как прошел год в обновленном культурном центре «Москвич»

В учреждении теперь можно обучиться живописи, актерскому мастерству и даже шитью.

Как изменился культурный центр на юго-востоке Москвы

Фото: © Агентство «Москва»

В культурном центре на юго-востоке Москвы провели более 500 событий за год

После глобальной реконструкции культурный центр «Москвич» на юго-востоке столицы превратился в площадку-трансформер. Как сообщили на официальном сайте мэра Москвы, за год в учреждении прошло более 500 событий.

Всего в центре зрители увидели более 40 спектаклей — от «Мастера и Маргариты» до «Любовь и голуби». В родные стены «Москвича» вернулся знаменитый фестиваль «Зеленка», а проект «Театральный Москвич» собрал более 60 заявок от любительских коллективов со всей страны.

До конца марта здесь еще можно успеть на мюзикл «Вальс-бостон», созданный по хитам народного артиста России Александра Розенбаума.

Кроме того, в «Москвиче» была создана большая школа творчества. За год в ней прошло более 100 мастер-классов по живописи, актерскому мастерству и даже шитью, а также организовано 30 лекций об искусстве и истории.

