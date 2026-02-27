«Конверт денег»: Шура про искру в глазах

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 54 0

К такой философии он пришел лишь в свои 50 лет.

Фото, видео: Ретро FM; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шура не теряет искру в глазах от конверта с деньгами

Конверт с деньгами — единственное, что дает певцу Шуре (настоящее имя — Александр Медведев) искру в глазах и вдохновение творить. Об этом он рассказал в эксклюзивном диалоге с 5-tv.ru после участия в утреннем шоу «Первая смена» на «Ретро FM».

«Я не теряю искру от конверта денег. Искра не теряется, когда ты видишь, сколько ты стоишь», — сказал артист.

К такой философии он пришел лишь в свои 50 лет, хотя нынче молодое поколение артистов уже сразу смекнуло, что деньги — это радость.

«Да и пускай будет так. Аминь», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шура иронично поздравил россиян с Днем борьбы с матом. Полностью исключить бранные выражения из повседневной жизни сложно, так как они давно стали частью разговорной культуры. По его словам, он сам тоже иногда прибегает к эмоциональной лексике, однако старается разделять бытовое общение и публичное пространство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
Судьбоносная весна 2026: гороскоп для всех знаков зодиака на март, апрель...

Последние новости

18:01
Рэпера Pharaoh будут судить за пропаганду наркотиков
17:52
«Меня заразил артист»: Наталья Гвоздикова третий месяц не может поправиться
17:44
«Конверт денег»: Шура про искру в глазах
17:36
«Больная тема на всю жизнь»: директор Долиной о скандале звезды из-за квартиры
17:30
Свобода вместо скинни: какие джинсы станут хитом 2026 года
17:15
Девочки из Европы стали мировыми лидерами по потреблению табака среди подростков

Сейчас читают

Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции
Ждала своего спасения: леденящие душу истории пропавших детей в России
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Предательство, обман и сердечная боль: как Любовь Успенская отметила 72 года

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео