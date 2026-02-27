«Конверт денег»: Шура про искру в глазах

Шура не теряет искру в глазах от конверта с деньгами

Конверт с деньгами — единственное, что дает певцу Шуре (настоящее имя — Александр Медведев) искру в глазах и вдохновение творить. Об этом он рассказал в эксклюзивном диалоге с 5-tv.ru после участия в утреннем шоу «Первая смена» на «Ретро FM».

«Я не теряю искру от конверта денег. Искра не теряется, когда ты видишь, сколько ты стоишь», — сказал артист.

К такой философии он пришел лишь в свои 50 лет, хотя нынче молодое поколение артистов уже сразу смекнуло, что деньги — это радость.

«Да и пускай будет так. Аминь», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шура иронично поздравил россиян с Днем борьбы с матом. Полностью исключить бранные выражения из повседневной жизни сложно, так как они давно стали частью разговорной культуры. По его словам, он сам тоже иногда прибегает к эмоциональной лексике, однако старается разделять бытовое общение и публичное пространство.

