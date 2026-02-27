Скандал в Хельсинки: в МИД вызвали посла Финляндии после инцидента с флагом РФ

Триколор сожгли перед зданием посольства.
МИД России выразил протест послу Финляндии из-за сожжения флага
Министерство иностранных дел России вызвало посла Финляндии в Москве Марью Лиивалу. Информацию об этом опубликовали на сайте МИД РФ.
В ведомстве выразили официальный протест в связи с сожжением государственного флага РФ перед зданием российского посольства в Финляндии.
Инцидент произошел 24 февраля. Неизвестные устроили провокационную акцию у диппредставительства России, в ходе которой был сожжен российский флаг. В Москве расценили произошедшее как грубое надругательство над государственным символом страны.
Российская сторона подчеркнула, что подобные действия являются недопустимыми, и высказала недоумение в связи с тем, что финские правоохранительные органы не пресекли происходящее. В МИД указали, что это фактически позволило нарушителям реализовать задуманное.
Также российская сторона потребовала от властей Финляндии принять меры для установления личности причастных и привлечения их к ответственности, а также обеспечить недопущение подобных экстремистских проявлений в отношении посольства РФ в будущем.
Ранее, писал 5-tv.ru, Финляндия допустила пересмотр сделок россиян с недвижимостью за 20 лет. Профильные ведомства изучают юридические механизмы, которые смогут позволить ретроспективно вмешиваться в сделки, совершенные гражданами стран, не входящих в Евросоюз и Европейскую экономическую зону.
