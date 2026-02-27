Скандал в Хельсинки: в МИД вызвали посла Финляндии после инцидента с флагом РФ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Триколор сожгли перед зданием посольства.

Почему МИД России вызвал посла Финляндии

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МИД России выразил протест послу Финляндии из-за сожжения флага

Министерство иностранных дел России вызвало посла Финляндии в Москве Марью Лиивалу. Информацию об этом опубликовали на сайте МИД РФ.

В ведомстве выразили официальный протест в связи с сожжением государственного флага РФ перед зданием российского посольства в Финляндии.

Инцидент произошел 24 февраля. Неизвестные устроили провокационную акцию у диппредставительства России, в ходе которой был сожжен российский флаг. В Москве расценили произошедшее как грубое надругательство над государственным символом страны.

Российская сторона подчеркнула, что подобные действия являются недопустимыми, и высказала недоумение в связи с тем, что финские правоохранительные органы не пресекли происходящее. В МИД указали, что это фактически позволило нарушителям реализовать задуманное.

Также российская сторона потребовала от властей Финляндии принять меры для установления личности причастных и привлечения их к ответственности, а также обеспечить недопущение подобных экстремистских проявлений в отношении посольства РФ в будущем.

Ранее, писал 5-tv.ru, Финляндия допустила пересмотр сделок россиян с недвижимостью за 20 лет. Профильные ведомства изучают юридические механизмы, которые смогут позволить ретроспективно вмешиваться в сделки, совершенные гражданами стран, не входящих в Евросоюз и Европейскую экономическую зону.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026

Последние новости

21:15
Оззи Осборна наградят посмертно на премии The BRIT Awards 2026
21:00
На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026
20:52
Это по-королевски: Киркоров выдумал творческий кризис, чтобы его коллеги прославились
20:49
Полная антисанитария: задержана мать, оставившая трехлетнего ребенка одного в квартире в Красноярске
20:45
Тюремный быт: сообщница Эпштейна вызывает отвращение у других заключенных
20:30
Скандал в Хельсинки: в МИД вызвали посла Финляндии после инцидента с флагом РФ

Сейчас читают

Мать оставила восьмилетнего сына в лесу ради воспитания
Девочки из Европы стали мировыми лидерами по потреблению табака среди подростков
Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео