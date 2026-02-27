Это по-королевски: Киркоров выдумал творческий кризис, чтобы его коллеги прославились

Киркоров заявил, что выдумал свой творческий кризис

После затянувшейся паузы народный артист России Филипп Киркоров дал большой сольный концерт в Москве и рассказал корреспонденту 5-tv.ru, почему молчал все это время. Оказалось, артисту было «не до песен», а свой творческий кризис он просто придумал.

Певец признался, что его отсутствие на сцене было осознанным выбором. Он почувствовал, что и ему, и стране сейчас не до развлечений. Но ситуация изменилась.

«Не пелось, не хотелось, не до песен было. А сейчас, когда появился прекрасный свет в окошке, надежда на то, что будет мир, все будет хорошо и все услышат друг друга — захотелось сразу и петь, и танцевать, и гастролировать», — поделился певец.

Свою паузу Киркоров называет «публичным одиночеством». По словам артиста, он иногда специально уходит в тень, чтобы у других исполнителей появился шанс заявить о себе.

«Я смотрю на своих коллег, которые стараются, но у них что-то не получается. Чтобы их успокоить и дать стимул меня догнать, я даже специально говорю: „У меня творческий кризис!“ Чтобы окрылить их, дать надежду, что у них есть шанс все-таки доползти до верхушки Олимпа», — иронично заметил артист.

По словам Киркорова, зрители сами должны судить по его глазам, есть у него кризис на самом деле или нет. Главный принцип артиста — выходить к публике только тогда, когда есть искреннее желание, а не вопреки обстоятельствам.

