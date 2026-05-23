«А может, и отец»: Киркоров подогрел слухи о сходстве с сыном Стоцкой

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Заявление певца вызвало смех у Анастасии, которая в этот момент стояла рядом.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Филипп Киркоров: сын Стоцкой так похож на меня, хотя я не отец

Народный артист России Филипп Киркоров решил снова напомнить о своем сходстве с сыном Анастасии Стоцкой. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на российской премьере фильма «Майкл».

«Может, поэтому у нее сын так похож на меня, хотя я не отец. Хотя, кто знает, может, и отец», — ответил исполнитель.

Рядом с Киркоровым в этот момент находилась сама Анастасия, которая отреагировала на слова короля отечественной эстрады смехом.

Кроме того, она поблагодарила его за поддержку в трудные периоды жизни. Стоцкая отметила, что, хотя сомневалась в себе, Филипп всегда поддерживал ее. По словам звезды, «он в меня верил так, как, наверное, никто никогда не верил».

Киркоров, в свою очередь, подтвердил ее слова и подчеркнул, что не только верил, но и признавался в любви.

Ранее артист поддержал Люсю Чеботину в ее конфликте с певицей Любовью Успенской. Он заявил, что критика в адрес молодой исполнительницы связана с личными эмоциями.

