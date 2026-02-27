Филипп Киркоров не смог сдержать слез на сцене, увидев фото отца

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 44 0

Певец исполнил песню, посвященную артистам, уже ушедшим из жизни.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Народный артист России Филипп Киркоров не смог сдержать эмоций на своем сольном концерте в Москве. Певец заплакал при виде фотографии покойного отца, народного артиста России Бедроса Киркорова.

Во время исполнения песни «Вы с нами» на огромном экране за спиной артиста сменяли друг друга портреты великих артистов, ушедших из жизни.

«Мне повезло быть знакомым и дружить со многими из этих великих артистов. Свет этих людей столь ярок, что до сих пор не оставляет места для грустных и печальных мыслей о них. Люди уходят, но пока наша жизнь продолжается, мы обязаны ценить каждое ее мгновение», — сказал артист.

Кульминацией номера стало появление фотографии Бедроса Киркорова, отца Филиппа. Увидев лицо родителя, Киркоров не смог сдержать слез.

Бедрос Киркоров ушел из жизни в 2025 году в возрасте 92 лет. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киркоров признался, что именно родители-артисты привили ему беззаветную веру в музыку и искреннюю любовь к своему зрителю. Эти качества помогают певцу уже 40 лет оставаться востребованным.

