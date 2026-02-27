Киркоров поблагодарил фанатов, которые уже 40 лет «тратят» деньги на его концерты

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 68 0

На сольном концерте артиста поддерживали его дети — Алла-Виктория и Мартин.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киркоров: любовь к зрителю помогает мне 40 лет оставаться востребованным

Народный артист России Филипп Киркоров дал сольный концерт в Москве после долгой творческой паузы. Во время выступления певец поблагодарил поклонников, которые уже 40 лет финансово поддерживают его, посещая концерты.

«Дорогие зрители, которые на четвертом десятке моей популярности все еще находите желание и возможность (артист показал, как шуршит деньгами в руках. — Прим. ред.) приходить на мои концерты. Спасибо вам за это. Знаете, эта любовь взаимна», — сказал поп-король.

Киркоров признался, что за эти сорок лет он прошел огромный путь: от молодого артиста, «вбежавшего» на эстраду, до ответственного отца. В зале певца поддерживали его дети — Алла-Виктория и Мартин.

Оставаться востребованным столько лет поп-королю помогли беззаветная любовь к музыке и к своему зрителю, которую ему привили родители-артисты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филипп Киркоров выдумал свой творческий кризис, чтобы у молодых коллег был шанс прославиться.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026

Последние новости

22:40
Число пострадавших в результате взрыва в доме на юге Москвы возросло до двух
22:38
Причиной взрыва в жилом доме в Москве стал газовый баллон для натяжных потолков
22:35
Опубликованы кадры последствий взрыва в жилом доме на юге Москвы
22:30
Держала свои внутренности: мужчины изнасиловали и почти обезглавили девушку
22:28
Тень Эпштейна: в личной переписке всплыли детали гибели модели Коршуновой
22:16
Один человек пострадал в результате взрыва в многоэтажке на юге Москвы

Сейчас читают

В Москве прогремел взрыв в жилом доме — он не газифицирован
Мать оставила восьмилетнего сына в горах ради воспитания
Девочки из Европы стали мировыми лидерами по потреблению табака среди подростков
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео