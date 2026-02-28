Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 40 0

Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о вылетах напрямую у авиакомпаний.

На сколько остановили работу аэропортов Дубая

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Международные аэропорты Дубая — крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — временно прекращают работу до особого распоряжения из-за обострения боевых действий между Израилем, США и Ираном. Об этом сообщили в официальном заявлении оператора воздушных гаваней Dubai Airports.

Представители авиагавани сообщили, что приостановлены все полеты в международном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту «Аль-Мактум» (DWC) до дальнейшего уведомления. Пассажирам рекомендовано не приезжать в аэропорты и уточнять информацию о вылетах напрямую у авиакомпаний.

Война Ирана и Израиля

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась утром 28 февраля, когда Израиль провел превентивный авиаудар по объектам в Иране. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие американских вооруженных сил в операции на стороне Израился. Он пояснил, что цель действий — не допустить создания ядерного оружия в Иране.

Тегеран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля и атаковал американские военные объекты в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. В связи с этим США начали эвакуацию части персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Одновременно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированный авиаудар по западным районам Ирана и мобилизовала около 70 тысяч резервистов.

Представитель Генштаба Ирана Сарадара Шекарчи возложил основную ответственность за обострение ситуации на США.

При этом, как писал 5-tv.ru, в МИД России призвали все стороны немедленно вернуться к дипломатическому диалогу. В ведомстве осудили применение силы на фоне продолжающихся переговоров и подчеркнули, что целью агрессоров является подрыв конституционного порядка и устранение руководства государства, отказавшегося подчиняться внешнему давлению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

17:13
Движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено
17:08
TOI: Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном
17:02
КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля
17:02
Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок
16:55
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с членами Совбеза
16:54
«Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля

Сейчас читают

Что делать находящимся на Ближнем Востоке россиянам: номера посольств, отмена рейсов, правила безопасности
Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео