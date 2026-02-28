Экономист Сорокина: перекрытие Ормузского пролива выгодно только для США

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив

В случае блокировки ключевого морского пути Иран понесет потери, в то время как США получат экономические дивиденды.

Фото, видео: www.globallookpress.com/экономист; 5-tv.ru

Перекрытие Ормузского пролива принесет выгоду исключительно Соединенным Штатам, а Иран понесет значительные экономические потери. Об этом в интервью 5-tv.ru заявила экономист Галина Сорокина.

Сорокина отметила, что если Иран решится на блокировку пролива, это, прежде всего, повлияет на его собственную экономику, так как страна лишится ключевого канала для экспорта нефти. В то же время США смогут извлечь выгоду, усилив свои позиции на мировом энергетическом рынке.

По мнению эксперта, перекрытие Ормузского пролива может привести к краткосрочному росту цен на нефть марки Brent до 110–130 долларов за баррель. Однако этот скачок, по ее словам, скорее всего, будет временным.

«Это значительно выше, чем сегодня, но в принципе это логично, хотя этот скачок будет недолговременный», — подчеркнула она.

В долгосрочной перспективе Сорокина прогнозирует, что цены на нефть стабилизируются на уровне около 90 долларов за баррель. В этом контексте Иран окажется в невыгодной позиции, поскольку блокировка пролива лишит страну основного маршрута экспорта нефти, и это негативно скажется на ее экономике. США, в свою очередь, смогут компенсировать возможные перебои в мировых поставках нефти, увеличив собственный экспорт и даже расширив поставки из Венесуэлы.

Ранее, 28 февраля, армия обороны Израиля провела превентивные удары по иранским объектам в рамках операции «Щит Иегуды». Израильские власти сообщили, что подготовка операции велась совместно с США на протяжении нескольких месяцев.

Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале кампании «Эпичный гнев», целью которой стало уничтожение ядерных и ракетных программ Ирана.

В ответ Министерство иностранных дел Ирана обвинило США и Израиль в нарушении территориальной целостности страны и нанесении ударов, которые затронули, в том числе, жилые районы. Взрывы были зафиксированы в таких городах, как Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

Иран сообщил о начале контрмер. Удары были нанесены по израильским городам и американским военным базам. В ходе конфликта поступили сообщения о взрывах также из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Кувейта.

Кроме того, движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе на юге Ирана фактически прекратилось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

