Какой будет стоимость нефти Brent 2 марта на фоне конфликта между США и Ираном

Стоимость нефти Brent может вырасти на 20 долларов за баррель уже 2 марта

Стоимость нефти марки Brent может вырасти на 20 долларов за баррель уже 2 марта. Об этом говорится в анализе консалтинговой компании Rystad Energy, полученном ТАСС.

В документе говорится, что 15 миллионов баррелей нефти в день не сможет поступить на рынки из-за остановки движения через Ормузский пролив.

Уточняется, что речь идет о 30% глобального нефтяного экспорта. Даже с задействованием на полной мощности всех региональных нефтепроводов при такой ситуации «фактическая потеря нефти в день составит восемь-десять миллионов баррелей».

Это произошло на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Израильская армия (ЦАХАЛ) 28 февраля нанесла авиаудары по иранским объектам, что министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал как «превентивные» меры безопасности. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране. В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.

