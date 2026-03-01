Какой будет стоимость нефти Brent 2 марта на фоне конфликта между США и Ираном

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 17 0

Около 15 миллионов баррелей нефти в день не сможет поступить на рынки из-за остановки движения через Ормузский пролив.

Стоимость нефти Brent на фоне конфликта Ирана и США

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоимость нефти Brent может вырасти на 20 долларов за баррель уже 2 марта

Стоимость нефти марки Brent может вырасти на 20 долларов за баррель уже 2 марта. Об этом говорится в анализе консалтинговой компании Rystad Energy, полученном ТАСС.

В документе говорится, что 15 миллионов баррелей нефти в день не сможет поступить на рынки из-за остановки движения через Ормузский пролив.

Уточняется, что речь идет о 30% глобального нефтяного экспорта. Даже с задействованием на полной мощности всех региональных нефтепроводов при такой ситуации «фактическая потеря нефти в день составит восемь-десять миллионов баррелей».

Это произошло на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Израильская армия (ЦАХАЛ) 28 февраля нанесла авиаудары по иранским объектам, что министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал как «превентивные» меры безопасности. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране. В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.

Ранее 5-tv.ru писал, что конфликт на Ближнем Востоке грозит новым «энергетическим Перл‑Харбором». 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

5:39
Количество пострадавших в Израиле после атаки Ирана выросло до 121
5:33
Какой будет стоимость нефти Brent 2 марта на фоне конфликта между США и Ираном
5:25
Восемь человек пострадали в Катаре в результате падения обломков ракет
5:18
У Киева закончились резервы: в Донбассе готовятся отвоевать оставшуюся часть территорий
5:09
В Иране раскрыли правду: когда погиб Али Хаменеи
5:07
Игры на грани фола: Европа готова передать Украине компоненты ядерной бомбы

Сейчас читают

Воздушное пространство закрыто, рейсы отменены: что делать застрявшим в ОАЭ российским туристам
В Москве стартовал чемпионат России по художественной гимнастике
Небо Дубая: отмена рейсов нарушила туристический бизнес во всем мире
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео