Женщина погибла в ходе атаки ВСУ в Брянской области

Дарья Орлова
Мирная жительница приграничного села не смогла пережить налет вражеской техники на транспортное средство.

Атака ВСУ в Брянской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

В Брянской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чернооково Климовского района», — написал он.

Богомаз выразил глубокие соболезнования родственникам погибшей женщины и заверил, что власти окажут пострадавшей семье всю необходимую материальную поддержку в кратчайшие сроки.

В этот же день агрессивные действия с применением беспилотников фиксировались и в других приграничных субъектах России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о ранении двух человек. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать в центральную районную больницу Шебекино, в то время как местная жительница, получившая травмы при детонации дрона, смогла добраться до медиков самостоятельно.

Ситуация в приграничье остается напряженной из-за регулярных попыток ВСУ использовать роботизированные комплексы для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и населению.

