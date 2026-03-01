ВС России нанесли поражение используемым в интересах ВСУ объектам энергетики

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям.

Последние новости о достижениях ВС РФ на СВО

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Вооруженные силы России 1 марта нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались для обеспечения нужд украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары наносились по объектам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о конкретных целях и регионах, по которым пришлись удары, в сообщении не раскрываются.

Кроме этого, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям механизированной, егерской и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Удачное, Успеновка, Андреевка и Надеждинка в Донецкой народной республике.

Также сообщается, что российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки были сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 213 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

