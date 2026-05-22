«Никто не сдается»: «Локомотив» поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина

Вратарь команды Даниил Исаев после игры подарил болельщикам свою клюшку, поблагодарив их за поддержку.

Максим Березкин: «Локомотив» победил благодаря характеру и вере друг в друга

Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Ак Барсом» из Казани и завоевал Кубок Гагарина. Своими эмоциями после триумфа в интервью 5-tv.ru поделились игроки и главный тренер команды, а также глава Ярославской области.

Один из творцов победы, нападающий Максим Березкин, заявил, что победить в турнире удалось благодаря «шикарному характеру» и вере друг в друга. Он также выделил полуфинальные матчи с омским «Авангардом», где ярославцам пришлось по ходу серии отыгрываться.

«Серия с „Авангардом“ была великолепнейшей. Когда я гол забил, то у меня было желание расплакаться перед болельщиками за то, что выиграли седьмой матч, отыгрались с 1:3. Это круто, а сейчас мы — чемпионы. Нужно насладиться этим моментом», — сказал хоккеист.

После игры с казанцами вратарь «Локомотива» Даниил Исаев, выходя из арены, подарил фанатам на память свою клюшку, поблагодарив их таким образом за поддержку в играх. Наставник ярославцев Боб Хартли, в свою очередь, заявил, что команда весь год работала ради победы.

«Мы всегда верили, весь год работали ради того, чтобы стоять на льду с Кубком Гагарина. В этой команде никто не сдается», — пояснил специалист.

Триумф прокомментировал и губернатор Ярославской области Михаил Евраев, который следил за матчем с трибун. Он высоко оценил уровень подготовки «Локомотива» и добавил, что игроки команды — большие молодцы.

Клуб из Ярославля завоевал Кубок Гагарина, одолев 21 мая в шестом матче серии «Ак Барс» со счетом 3:2. Для «Локомотива» этот успех стал вторым в карьере. С победой команду поздравил российский лидер Владимир Путин.

«Никто не сдается»: «Локомотив» поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина
