Роботы-саперы разминируют дороги в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО

Наземные комплексы позволяют обезвреживать взрывоопасные предметы без риска для личного состава.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Роботы-саперы разминируют дороги в Запорожской области
Инженерно-саперное подразделение роты наземных робототехнических комплексов (НРТК) 58-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» обезвредило заминированные подъездные пути к линии боевого соприкосновения на Ореховском направлении в Запорожской области. Военнослужащие также доставили груз на передовые позиции. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Саперы обследуют дороги и подъезды к позициям, чтобы обеспечить безопасное движение техники, личного состава, а также доставку боеприпасов и других материальных средств.
Вооруженные силы Украины по ночам дистанционно минируют дороги с помощью беспилотников. Для этого используются тяжелые грузовые коптеры, с которых сбрасывают штатные средства минирования и самодельные взрывные устройства. Кроме того, на местности остаются противопехотные мины, установленные украинскими боевиками при отступлении.
Обезвреживание взрывоопасных предметов проводят с помощью НРТК со специальным устройством для разминирования. Комплекс уничтожает опасные предметы методом наезда катками, после чего происходит дистанционный подрыв.
Наземный робототехнический комплекс управляется с пульта на расстоянии. Это позволяет не привлекать саперов к непосредственному обезвреживанию мин и снижает риск для их жизни. Такая техника особенно важна при работе с современными противопехотными минами и взрывоопасными предметами, на которых могут быть установлены сейсмические и лазерные датчики.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
