Лондон в последнее время удивляет все чаще. Накануне правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера разрешило самому себе неограниченные поставки дизельного топлива и авиационного керосина из российской нефти. На первый взгляд решение разумное, учитывая энергетический кризис и отмену авиарейсов из-за дефицита топлива. Однако не надо забывать, что Британия ввела самые жесткие санкции против России и каждый раз настаивает на новых ограничениях. То есть перед нами идеальный пример двойных стандартов. Тут опешил даже экс-премьер Борис Джонсон, заявив, что «Кремль будет смеяться над такой глупостью». А еврокомиссар по экономике с обиженным лицом объяснил, что даже для Брюсселя это очень неожиданно.

«Решение стало для нас сюрпризом. Тем более что мы в G7 как раз говорим о том, что снимать санкции с России сейчас не время, ведь она зарабатывает на войне с Ираном. Поэтому в текущей ситуации важно удерживать, а то и усиливать санкции против России», — сказал еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис.

Только вот Британия уже шесть лет не в Евросоюзе. Поэтому, чтобы кинуть своих союзников, Лондону не нужны никакие разрешения.

