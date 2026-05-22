Британия разрешила импорт дизеля и керосина из российской нефти

Эфирная новость 28 0

Британские власти объяснили решение необходимостью обеспечить энергетическую безопасность страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лондон в последнее время удивляет все чаще. Накануне правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера разрешило самому себе неограниченные поставки дизельного топлива и авиационного керосина из российской нефти. На первый взгляд решение разумное, учитывая энергетический кризис и отмену авиарейсов из-за дефицита топлива. Однако не надо забывать, что Британия ввела самые жесткие санкции против России и каждый раз настаивает на новых ограничениях. То есть перед нами идеальный пример двойных стандартов. Тут опешил даже экс-премьер Борис Джонсон, заявив, что «Кремль будет смеяться над такой глупостью». А еврокомиссар по экономике с обиженным лицом объяснил, что даже для Брюсселя это очень неожиданно.

«Решение стало для нас сюрпризом. Тем более что мы в G7 как раз говорим о том, что снимать санкции с России сейчас не время, ведь она зарабатывает на войне с Ираном. Поэтому в текущей ситуации важно удерживать, а то и усиливать санкции против России», — сказал еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис.

Только вот Британия уже шесть лет не в Евросоюзе. Поэтому, чтобы кинуть своих союзников, Лондону не нужны никакие разрешения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+21° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.79
-0.16 83.27
1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
5:38
«Никто не сдается»: «Локомотив» поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина
5:19
Британия разрешила импорт дизеля и керосина из российской нефти
5:00
Проявите внимание и берегите деньги: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 мая
4:51
Продали за рубль и бросили: что происходит с дворцом Романова в Петергофе
4:36
Российские истребители перехватили британский самолет-разведчик над Черным морем

Сейчас читают

«Сбитый летчик»: Киркоров резко ответил Певцову за критику «Гамлета»
Ушла с молотка за 18 миллионов долларов: картину Бэнкси продали на аукционе
Проявите внимание и берегите деньги: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео