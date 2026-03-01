Состояние единственного выжившего туриста в Прикамье оценили как тяжелое

Единственный выживший участник тургруппы, пропавшей в горах Пермского края, находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края.

«Мужчина 67 лет был госпитализирован в больницу, ему оказывается все необходимая медицинская помощь», — сказал собеседник агентства.

Несколько дней назад группа туристов пропала во время поездки по Уралу. Компания доехала на личных автомобилях до деревни Золотанка. Дальше они пересели на снегоходы, чтобы уйти вглубь гор, где зимой почти нет людей. С тех пор связь с ними оборвалась.

Во время поисковой операции сотрудникам экстренных служб удалось найти пропавших туристов, четверо из них погибли.

