Состояние единственного выжившего туриста в Прикамье оценили как тяжелое

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 60 0

Из группы в пять человек удалось спастись лишь одному мужчине.

Что известно о состоянии выжившего туриста в горах Урала

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Единственный выживший участник тургруппы, пропавшей в горах Пермского края, находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края. 

«Мужчина 67 лет был госпитализирован в больницу, ему оказывается все необходимая медицинская помощь», — сказал собеседник агентства.

Несколько дней назад группа туристов пропала во время поездки по Уралу. Компания доехала на личных автомобилях до деревни Золотанка. Дальше они пересели на снегоходы, чтобы уйти вглубь гор, где зимой почти нет людей. С тех пор связь с ними оборвалась. 

Во время поисковой операции сотрудникам экстренных служб удалось найти пропавших туристов, четверо из них погибли. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в подмосковном Подольске под снегом обнаружили тело 11-летнего школьника. Мальчик не смог самостоятельно выбраться из снежного туннеля. Ребенка почти сутки искали полицейские и волонтеры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Сжатие вен и расширение влагалища: что происходит с телом во время возбуждения
20:59
Трамп заявил об уничтожении девяти кораблей и штаб-квартиры ВМС Ирана
20:42
Ось обезглавлена: ЦАХАЛ объявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана
20:23
Отпуск под угрозой: что делать туристам в ОАЭ и как вернуть деньги за путевку
20:04
Состояние единственного выжившего туриста в Прикамье оценили как тяжелое
20:00
Знают не все родители: какой простой прием помогает детям заговорить быстрее

Сейчас читают

Опасно лететь? Что происходит с рейсами в Египет
Вице-президент РСТ рассказал, что делать туристам на Ближнем Востоке
«Взрывы каждые пять минут»: турист из России о проведенной в Дубае ночи под канонадой ПВО
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео