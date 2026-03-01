Тайные ходы собора Святой Софии: под Стамбулом нашли скрытую сеть тоннелей

Сеть туннелей обнаружена под собором Святой Софии в Стамбуле

Под собором Святой Софии (Айя-София) обнаружена сеть древних туннелей, возраст которых оценивается примерно в 1600 лет. Находка была сделана в рамках самого масштабного реставрационного проекта в истории памятника, который сейчас реализует Министерство культуры и туризма Турции. Об этом сообщил портал orthodoxia.info.

Что нашли под землей

В ходе работ, которые курирует лично министр Мехмет Нури Эрсой, исследователи обнаружили семь линий туннелей, связанных с подземными помещениями. Только из трех расчищенных комнат и прилегающих к ним коридоров было вывезено 1068 тонн грунта — в одной из камер убрали 522 тонны заполнявшего ее материала.

В так называемом Саду визиря археологи наткнулись на гипогей — подземное погребальное сооружение с центральным коридором и симметричными погребальными камерами. Оттуда дополнительно извлекли еще 102 тонны насыпей. По мнению специалистов, туннели могли использоваться в ранневизантийский период для церемониальных, погребальных или хозяйственных нужд.

Как ведутся работы

Министр Эрсой лично проинспектировал ход реставрации вместе с губернатором Стамбула Давутом Гюлем и членами Научного совета. Он подчеркнул, что все процессы проводятся прозрачно, под строгим научным контролем и с бережным отношением ко всем историческим слоям — от ранневизантийской эпохи до османского периода.

На данный момент почти 11 тысяч квадратных метров внешних фасадов собора покрыты строительными лесами. Реставраторы удаляют цементную штукатурку, оставшуюся от более поздних ремонтов, и используют специально изготовленные вручную кирпичи, соответствующие историческим образцам.

Купол собора, уникальное инженерное сооружение, также в центре внимания. Для защиты древних мозаик от осадков над ним смонтирована временная стальная крыша, а внутри на высоте 43,5 метра возведена платформа для реставрационных работ.

При этом, несмотря на масштабные работы, собор Святой Софии продолжает функционировать. Вход для посетителей и проведение богослужений не прекращались. Сами туннели пока не открыты для публики, сейчас их изучают и документируют специалисты.

