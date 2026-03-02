Глава «Севмаша» рассказал об увеличении штата на четверть

Развитие верфи на протяжении большей части ее истории сопровождалось расширением кадрового состава.

Какой штат у предприятия «Севмаш»

Глава «Севмаша» рассказал «Известиям» об увеличении штата на четверть

За последние десять лет штат «Севмаша» вырос больше чем на четверть и составил порядка 27 тысяч человек. Об этом рассказал гендиректор предприятия Михаил Будниченко «Известиям».

Он отметил, что за время существования предприятия численность его персонала росла и расширялась.

«Ядро коллектива составляют высококвалифицированные работники с большим стажем в судостроении. Это люди максимально компетентные, с огромным опытом практического применения профильных знаний, с навыком решения специфических для отрасли проблем и способностью искать новые методы для применения в необычных ситуациях», —прокомментировал Будниченко.

Сейчас средний возраст работников «Севмаша» — 40 лет. Как подчеркивает руководство, сотрудниками часто становятся представители молодежи. Опытные наставники помогают молодым специалистам и делятся не только своими профессиональными ценностями, но и профессиональными навыками. Это помогает развивать у новых сотрудников необходимые компетенции.

Предприятие входит в Объединенную судостроительную корпорацию и выполняет государственные оборонные заказы. Также верфь производит морскую технику, используемую в нефтегазовой отрасли, и выпускает продукцию технического назначения для разных сфер промышленности, в том числе для машиностроения и металлургии. «Севмаш» также занимается гарантийным ремонтом и модернизацией кораблей.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Михаила Будниченко «Известиям».

