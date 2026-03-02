Гендиректор «Севмаша» раскрыл подробности жилищной программы ОСК

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

В ближайшие годы руководство предприятия планирует построить два дома для своих сотрудников.

Михаил Будниченко раскрыл подробности жилищной программы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Гендиректор «Севмаша» раскрыл «Известиям» подробности жилищной программы ОСК

«Севмаш» реализует в Северодвинске масштабную жилищную программу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), строя дома для работников и оказывая им помощь в выплате ипотеки. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

Завод, как пояснил Будниченко, по масштабу сопоставим с небольшим городом и остается ключевым работодателем: каждый пятый житель Северодвинска — сотрудник верфи.

«В 2025 году был введен в эксплуатацию дом на 43 квартиры, а в планах на ближайшие годы — два дома на 60 квартир каждый», — сказал Михаил Будниченко.

Также «Севмаш» активно участвует в развитии инфраструктуры Архангельской области и помогает в сохранении историко-культурного наследия. Например, сейчас они занимаются реставрацией уникального объекта — древнего Николо-Корельского монастыря, находящегося на территории верфи.

Как отметил Михаил Будниченко, руководство предприятия заботится о здоровье своих сотрудников. В связи с этим для них работает ряд оздоровительных санаториев, два из которых находятся в Евпатории и Адлере.

Количество трудовых династий на «Севмаше» превысило 180

