Более ста тысяч граждан России оказались «заперты» на Ближнем Востоке

Более ста тысяч граждан России остаются в странах Ближнего Востока

Свыше ста тысяч граждан России остаются на Ближнем Востоке после закрытия воздушного пространства на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщили туроператоры, информацию приводит издание «Известия». По данным отрасли, ограничения на полеты затронули сразу несколько популярных направлений.

Как уточняется, авиакомпании временно приостановили рейсы над зоной конфликта и соседними странами в связи с введенными местными властями ограничениями. Это привело к задержкам вылетов и изменению маршрутов, что осложнило возвращение части туристов домой.

Находящиеся в Объединенные Арабские Эмираты россияне рассказали, что некоторые туроператоры и перевозчики не сразу помогли продлить проживание в отелях и не предоставили оперативную информацию о новых рейсах. При этом представители туристической отрасли заявили, что ситуация постепенно стабилизировалась, а системных жалоб на отсутствие размещения или базовых услуг сейчас не фиксируется.

Атака США и Израиля на Иран

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Вскоре начались ответные удары. Они наносились не только по Израилю, но и по американским военным базам на Ближнем Востоке. Так в противостояние оказались втянуты все соседние государства.

В результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли десятки людей, среди которых большинство — мирные жители Ирана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.