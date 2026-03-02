Более ста тысяч граждан России оказались «заперты» на Ближнем Востоке

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 71 0

Авиакомпании приостановили полеты над зоной конфликта и соседними странам.

Сколько россиян остались за границей из-за войны

Фото: Reuters/Johannes P. Christo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Более ста тысяч граждан России остаются в странах Ближнего Востока

Свыше ста тысяч граждан России остаются на Ближнем Востоке после закрытия воздушного пространства на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщили туроператоры, информацию приводит издание «Известия». По данным отрасли, ограничения на полеты затронули сразу несколько популярных направлений.

Как уточняется, авиакомпании временно приостановили рейсы над зоной конфликта и соседними странами в связи с введенными местными властями ограничениями. Это привело к задержкам вылетов и изменению маршрутов, что осложнило возвращение части туристов домой.

Находящиеся в Объединенные Арабские Эмираты россияне рассказали, что некоторые туроператоры и перевозчики не сразу помогли продлить проживание в отелях и не предоставили оперативную информацию о новых рейсах. При этом представители туристической отрасли заявили, что ситуация постепенно стабилизировалась, а системных жалоб на отсутствие размещения или базовых услуг сейчас не фиксируется.

Атака США и Израиля на Иран

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Вскоре начались ответные удары. Они наносились не только по Израилю, но и по американским военным базам на Ближнем Востоке. Так в противостояние оказались втянуты все соседние государства.

В результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли десятки людей, среди которых большинство — мирные жители Ирана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

4:46
ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован высокопоставленный командир «Хезболлы»
4:41
В России впервые введут ГОСТ на чипсы
4:21
Вопрос безопасности: почему опасно менять номер телефона
4:12
Около 170 учащихся и педагогов погибли в Иране под огнем США и Ирана
3:46
Депрессия, а затем ледниковый период: чем грозит падение активности Солнца
3:25
Более ста тысяч граждан России оказались «заперты» на Ближнем Востоке

Сейчас читают

Депрессия, а затем ледниковый период: чем грозит падение активности Солнца
Скоропостижно скончался 27-летний актер из «Великолепного века»
«Священная война»: Второй день конфликта между Ираном, США и Израилем
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео