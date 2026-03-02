Юрий Башмет закрыл Зимний фестиваль искусств в Сочи гала-концертом

Специальным гостем стал приглашенный солист Большого театра, Венской оперы и Ла Скала Витторио Григоло.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Гала-концертом завершился Фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи. За дирижерским пультом в тот вечер стоял сам маэстро.

Программу закрытия, которую назвали концертом-диалогом, представили на сцене Зимнего театра. Гала-концерт собрал ведущих музыкантов России. Специальным гостем стал приглашенный солист Большого театра, Венской оперы и Ла Скала Витторио Григоло. А директор фестиваля подчеркнул важность проекта для развития российской культуры.

«Место, куда все очень хотят прилететь. Место, где происходит что-то важное для долгосрочного развития самого понятия „российская культура“ сегодня», — отметил директор фестиваля Дмитрий Гринченко.

Это уже 19-й Зимний фестиваль искусств в Сочи под руководством Юрия Башмета. Следующий — юбилейный. В него войдет все самое лучшее за прошедшие годы.

