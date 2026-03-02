Пятеро полицейских погибли при ударе ВСУ по Херсонской области

Светлана Стофорандова
Еще шесть человек получили ранения.

Сколько человек погибло при атаке ВСУ на МВД

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Пятеро сотрудников полиции погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщили в областном Министерстве внутренних дел (МВД).

Обстрел начался 28 февраля около 15:00. Целью ударов стал отдел МВД в Голопристанском районе.

«Руководство и личный состав ГУ МВД России по Херсонской области выражают соболезнования семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей», — отметили в пресс-службе областного управления МВД.

Еще шестеро полицейских получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.

Ведомство пообещало оказать всю необходимую поддержку близким погибших сотрудников.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Запорожской области при ударе дрона ВСУ погибла волонтер. Удар нанесли по машине, в которой находились добровольцы из Ростова-на-Дону. Женщина скончалась на месте до приезда медиков. Также есть еще один пострадавший.

