Пятеро полицейских погибли при ударе ВСУ по Херсонской области
Еще шесть человек получили ранения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
Пятеро сотрудников полиции погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщили в областном Министерстве внутренних дел (МВД).
Обстрел начался 28 февраля около 15:00. Целью ударов стал отдел МВД в Голопристанском районе.
«Руководство и личный состав ГУ МВД России по Херсонской области выражают соболезнования семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей», — отметили в пресс-службе областного управления МВД.
Еще шестеро полицейских получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.
Ведомство пообещало оказать всю необходимую поддержку близким погибших сотрудников.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Запорожской области при ударе дрона ВСУ погибла волонтер. Удар нанесли по машине, в которой находились добровольцы из Ростова-на-Дону. Женщина скончалась на месте до приезда медиков. Также есть еще один пострадавший.
