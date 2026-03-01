В Запорожской области при ударе дрона ВСУ погибла женщина-волонтер

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Пострадал еще один человек.

Беспилотник ВСУ уничтожил машину волонтеров

Фото: Telegram/Балицкий Евгений/BalitskyEV

В Запорожской области в результате преднамеренной атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль погибла женщина-волонтер. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам главы области, удар был нанесен по машине, в которой находились добровольцы из Ростова-на-Дону. Инцидент произошел 1 марта на трассе, соединяющей Васильевку и Бердянск, в границах Черниговского муниципального округа. Жертвой нападения стала женщина 1975 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте до приезда медиков.

Вторая участница гуманитарной миссии, также 1975 года рождения, получила тяжелейшие ранения и была экстренно госпитализирована в Токмакскую центральную районную больницу. Врачи оценивают ее состояние как серьезное: у пострадавшей зафиксированы множественные осколочные ранения различных частей тела, головы и конечностей, а также термические ожоги.

Балицкий подчеркнул, что удар наносился беспилотником самолетного типа целенаправленно по гражданскому объекту.

«Сейчас медики делают все возможное для спасения ее жизни и здоровья», — добавил он.

Комментируя произошедшее, руководитель региона выразил соболезнования близким погибшей и отметил, что киевские власти в очередной раз подтвердили свою приверженность террористическим методам ведения войны, выбирая в качестве целей безоружных гражданских лиц.

