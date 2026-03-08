Идеальная пара: как находят четвероногих помощников для слепых людей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Подбор компаньона напоминает работу сервиса знакомств.

Как подбирают собаку-поводыря для слепых людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: подбор собаки-поводыря напоминает работу сервиса знакомств

В Великобритании работу «собачьей сводницы» называют одной из самых лучших и полезных в мире. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист Элли Браун, занимающая должность эксперта по мобильности в организации Guide Dogs, рассказала о тонкостях своей профессии. Ее главная задача заключается в том, чтобы не просто выдрессировать пса, а создать идеальную пару между животным и человеком с нарушениями зрения.

Процесс финальной подготовки лабрадоров и голден-ретриверов занимает около пяти месяцев. За это время Элли изучает характер каждой собаки, чтобы понять, какой образ жизни хозяина ей подойдет больше всего.

Подбор компаньона напоминает работу сервиса знакомств, где учитывается мельчайшая деталь: от интенсивности дорожного движения возле дома клиента до наличия белок в местном парке. Элли Браун отмечает, что у каждой собаки и у каждого человека есть подробный профиль.

Например, одна из ее подопечных по кличке Белла отлично переносит поездки в лондонском метро. Она идеально подойдет человеку, который часто пользуется общественным транспортом.

Другой пес может быть более спокойным и усидчивым, что важно для владельца, работающего в офисе или школе. Если собака не справляется с нагрузками или оказывается слишком отвлекающейся на внешние раздражители, ее переводят в разряд домашних любимцев или «собак-бадди» для слабовидящих детей.

Путь будущего поводыря закладывается еще в восьминедельном возрасте, когда щенков передают волонтерам для первичной социализации. К интенсивным тренировкам в специализированных центрах приступают спустя год.

По словам Браун, самым сложным, но вознаграждающим этапом является обучение самого владельца. Инструктор буквально на несколько недель становится частью жизни незрячего человека, обучая его доверять псу и управлять им на привычных маршрутах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:45
Сокровища на миллиарды: как охотник за золотом нашел легендарный галеон
8:27
США могут отправить спецназ для захвата запасов ядерных материалов Ирана
8:05
Свыше 70 беспилотников сбито над регионами РФ за ночь
8:00
Маму, жену, коллегу: что подарить и как красиво поздравить женщин с 8 Марта
7:42
Пропавших в Подмосковье детей ищут более 150 человек
7:20
Идеальная пара: как находят четвероногих помощников для слепых людей

Сейчас читают

«Все мои предательства»: новое шоу Лорак основано на ее личных переживаниях
Сон по расписанию: ученые вычислили идеальное время для отдыха
Цифровой детокс: как отказ от соцсетей меняет работу мозга
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить