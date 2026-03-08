Сокровища на миллиарды: как охотник за золотом нашел легендарный галеон

Диана Кулманакова
Сны и подсказки «свыше» не раз отправляли искателей за десятки миль от предполагаемого места потопления.

История корабля Сан-Хосе: потопление и сокровища

Daily Mail: охотник за золотом нашел легендарный испанский галеон «Сан-Хосе»

Золото завораживало людей на протяжении тысячелетий. Инки в Южной Америке верили, что это слезы бога солнца, а президент Кубы Батиста, свергнутый Фиделем Кастро в 1959 году, владел телефоном из чистого золота. Но, пожалуй, ни одно сокровище не вызывало столько страстей, как груз испанского галеона «Сан-Хосе», затонувшего у берегов современной Колумбии в 1708 году. На его борту — золотые монеты стоимостью, по разным оценкам, до 17 миллиардов долларов. Об истории этого судна рассказало Daily Mail.

Гибель в огне войны за наследство

Трагедия разыгралась в ходе войны за испанское наследство. Британия вмешалась, чтобы не допустить союза Испании с Францией, который мог бы повлиять на прибыльные британские торговые пути.

Капитан Королевского флота Чарльз Уэджер с эскадрой из четырех кораблей выслеживал «Сан-Хосе» — галеон, груженный испанскими сокровищами. Он наблюдал издалека, позволяя кораблю загрузиться драгоценными металлами, и атаковал лишь на обратном пути в Испанию. Чтобы не допустить захвата судна, испанский капитан, по всей вероятности, приказал взорвать корабль.

Охотники за сокровищами и эксцентричные искатели

В книге Джулиана Санктона о попытках поднять со дна «Сан-Хосе» рассказывается о колоритных персонажах, посвятивших жизнь поискам затонувших богатств.

Он сообщил, что 1950-е и 1960-е годы стали эпохой эксцентричных личностей вроде Роберта Маркса, который для убедительности носил густые усы и нелепый купальник. Или Мела Фишера, полагавшегося на интуицию и спиритов, якобы общавшихся с дельфинами. Именно сны и подсказки «свыше» не раз отправляли его команду за десятки миль от предполагаемого места поисков.

Точный расчет Роджера Дули

Американец Роджер Дули, в подростковом возрасте увлекшийся сериалом о поисках затонувших кораблей, подошел к делу иначе. Изучив испанские архивы в Севилье, он скрупулезно рассчитал время восхода солнца в день крушения, направление ветра и течения.

В 2013 году он нашел финансирование — британского мультимиллионера, что вызвало недовольство колумбийцев, ведь именно британцы потопили корабль. В 2015 году команда Дули с помощью оборудования, которым искали «Титаник», систематически обследовала дно и обнаружила «Сан-Хосе».

Решающей деталью стали пушки с навершиями в форме дельфинов — именно такие были на галеоне.

Корабль сохранился идеально. Камеры зафиксировали бело-голубые фарфоровые чашки, большинство из которых не разбились, и даже оловянные шприцы для клизм, популярные в Европе благодаря моде, заведенной Людовиком XIV.

Золото, политика и будущее сокровищ

Само золото до сих пор лежит на дне. Попытки поднять его упираются в колумбийскую политику: каждый новый президент стремится отменить решения предшественника.

Лишь в ноябре прошлого года, уже после выхода книги Санктона, стало известно о подъеме первых предметов — трех монет, пушки и фарфорового кубка.

