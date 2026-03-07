Цифровой детокс: как отказ от соцсетей меняет работу мозга

Девушка провела эксперимент и стала блогером.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Mirror: отказ от соцсетей меняет работу мозга
Американка Иона Бурсиага провела уникальный эксперимент, на 50 дней полностью отказавшись от «думскроллинга» — привычки поглощать негативный контент в интернете. Об этом сообщает Mirror.
До начала этого испытания девушка проводила в социальных сетях до восьми часов ежедневно, просматривая бессмысленные видеоролики в TikTok и Instagram*. По ее словам, это превратилось в серьезную зависимость, мешающую полноценной жизни.
Спустя почти два месяца после удаления приложений Бурсиага заявила, что к ней буквально «вернулся мозг». При этом, уровень дофамина пришел в норму.
Ранее она постоянно хваталась за смартфон в поисках моментального удовольствия, что вызывало тревожность. Теперь девушка чувствует себя спокойной и сосредоточенной.
Блогер поделилась своими наблюдениями в видео, которое набрало более полутора миллионов просмотров. Девушка подчеркнула, что помимо психологического комфорта, она открыла в себе новые грани творческой индивидуальности.
«Я не осознавала, насколько сильно на меня влияли образы, реклама и чужие тренды. Отказ от этого позволил мне сосредоточиться на собственной аутентичности», — отметила она.
Например, ее стиль в одежде перестал зависеть от рекомендаций алгоритмов и стал более самостоятельным.
После публикации истории многие пользователи признались, что тоже страдают от сетевой привычки и боятся оставаться наедине со своим свободным временем. Бурсиага призвала аудиторию развивать самодисциплину, чтобы больше создавать и меньше потреблять чужого контента.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.
