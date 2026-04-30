Пожар во имя науки: НАСА планирует устроить масштабное возгорание на Луне

Daily Mail: НАСА планирует устроить масштабное возгорание на Луне

НАСА планирует преднамеренно зажечь огонь на поверхности Луны, чтобы изучить поведение пламени в случае катастрофы во время будущих лунных миссий. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Эксперимент под названием «Воспламеняемость материалов» предполагает отправку герметичной камеры с четырьмя образцами топлива на беспилотном аппарате уже в текущем году.

Ученые намерены использовать камеры и датчики для фиксации того, как именно будет распространяться огонь и какое количество кислорода он поглотит.

Подобные исследования критически важны в рамках подготовки к программе Artemis IV, которая подразумевает возвращение людей на спутник Земли в 2028 году.

Особую опасность представляет тот факт, что в космосе огонь ведет себя не так, как на Земле. В условиях низкой гравитации материалы, которые считаются безопасными на нашей планете, могут гореть крайне долго.

На Земле горячий воздух поднимается вверх, вытесняя пламя. На Луне, где притяжение в шесть раз слабее, этот процесс замедляется. В результате поток кислорода может поддерживать горение маленького пламени, не давая ему погаснуть.

«Ранние численные и экспериментальные данные указывают на то, что лунная гравитация может быть более опасной, так как скорость распространения пламени достигает там своего пика», — отметил в своей научной работе доктор Пол Феркул из Исследовательского центра Гленна.

Специалист добавил, что пожар в обитаемом модуле на другом небесном теле является реальной угрозой, которая существенно серьезнее, чем в условиях невесомости или земной гравитации.

Ранее ученые проводили подобные тесты на Международной космической станции и с помощью грузовых кораблей Cygnus, которые сгорали в атмосфере после завершения миссии.

Однако земные методы проверки, такие как сбрасывание горящих материалов в специальных «башнях падения», позволяют имитировать условия лишь на несколько секунд.

На МКС было проведено около 1500 мелких экспериментов с огнем, но меры безопасности ограничивают размер пламени. Новое исследование на Луне позволит впервые наблюдать за масштабным и длительным процессом горения в естественных условиях спутника.

Это поможет инженерам разработать более надежные жилые модули, наполненные кислородом под давлением, где риск возгорания остается одной из самых страшных угроз для экипажа.

