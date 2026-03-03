НМГ выходит на рынок офлайн-развлечений под руководством Михаила Минина

Медиахолдинг Национальная Медиа Группа (НМГ) выходит на рынок офлайн-развлечений и создает новое направление под руководством Михаила Минина, профессионала в сфере управления концертно-театральными активами и билетными сервисами. Одной из главных его задач станет синергия существующего медиабизнеса и интеллектуальных прав НМГ в сфере кинопроизводства с возможностями офлайн-индустрии.

Как отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова, холдинг стремится к лидерству на рынке информации и развлечений, в связи с чем открывает для себя новые направления бизнеса как конкурентные преимущества. Медиапродукты в цифровом и телевизионном форматах уже известны практически всем жителям России. Появление направления офлайн-развлечений поможет укрепить контакт с существующими зрителями и расширить аудиторию

«Я рад присоединиться к команде НМГ и принять новые вызовы. Мы создаем новую структуру, которая выводит холдинг на рынок офлайн-развлечений, и у НМГ есть все ресурсы, чтобы занять там лидирующие позиции… Уверен, что первый проект — мюзикл „Плакса“ — станет яркой премьерой сезона и задаст высокую планку для дальнейшей работы», — сказал Михаил Минин.

Продюсер и медиаменеджер Михаил Минин. Фото: НМГ

В основе дебютного проекта, театрального мюзикла «Плакса», одноименный сериал от телеканала СТС и лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова. Премьера спектакля состоится в Московском театре мюзикла, художественным руководителем которого является искусствовед, телеведущий и медиаменеджер, лауреат Государственной премии России Михаил Швыдкой.

Михаил Минин основал и до декабря 2025 года занимал пост генерального директора «МТС Live». В 2018 году он продал освою компанию «Пономиналу» (билетный оператор Ponominalu) в структуру МТС, объединив активы в сфере офлайн-развлечений, продюсерский центр и единственную в стране федеральную сеть театрально-концертных площадок. В числе его продюсерских проектов мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», вошедший в Книгу рекордов России за счет кассового рекорда — сборов более 3,4 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о важной дате для НМГ — холдингу исполнилось 18 лет. Сегодня в него входит ряд крупных телеканалов, газет, сайтов, а также инфраструктурно-технологических компаний, занимающихся кинопрокатом, рекламой и производством контента.

