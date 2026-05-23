Вражеский дрон взорвался в 100 метрах от здания правительства ЛНР
После первого прилета в городе была объявлена повторная беспилотная опасность.
Фото: Telegram/Леонид Пасечник/glava_lnr_info; 5-tv.ru
Украинский беспилотник взорвался в 100 метрах от здания правительства ЛНР. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.
Журналист предположил, что для удара ВСУ могли использовать американский дрон Hornet. Он обладает высокой дальностью полета и способен нести около четырех килограммов боевого заряда.
«На месте первого прилета объявили повторную опасность, по всей видимости, украинские боевики не оставляют попыток нанести террористический удар по центру Луганска», — сказал Егор Кильдибеков.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что информацию об атаке подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, в результате взрыва пострадали два человека. Медики оперативно доставили их в больницу, их жизням ничего не угрожает.
Дрон сдетонировал в оживленном районе — рядом с аптекой и цветочным магазином. Неподалеку находятся кофейня и популярная прогулочная зона. В целях безопасности местных жителей просят не выходить на улицу.
