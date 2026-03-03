Супер-дрон «Елка»: российские военные начали применять новый тип беспилотников

Господство в воздухе нашим военным помогают обеспечивать уникальные дроны «Елка». Беспилотники, которые внешне больше похожие на ракету, способны разгоняться до 200 километров в час. На такой скорости они практически неуязвимы. Их главной целью становятся тяжелые и неповоротливые украинские гексакоптеры «Баба-Яга». Новейшее российское оружие в деле увидел корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Секунда на раздумье и прицеливание. В боевой обстановке больше и не будет. Военный с позывным «Пирожок» испытывает новое оружие. Дрон-перехватчик взмывает в небо. Мишень разлетается на осколки. Боец рассказывает, как работает новый противодронный беспилотник, поступивший на вооружение разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского.

«Сначала мы выставляемся на цель. Когда дрон наш нашел цель, зафиксировался за ним, навелся на него, он подает нам звуковой сигнал», — объясняет военнослужащий ВС РФ с позывным «Пирожок».

БПЛА необычный, совсем не такой, как прочие FPV-дроны, которые по сравнению с ним чрезвычайно медлительны. Они летают со скоростью 150 километров в час, а он может далеко за 200. Все благодаря совершенной аэродинамике.

И вот конструкторы догадались, что для того, чтобы беспилотник летал максимально быстро, его нужно сделать похожим на маленькую ракету. Получилась вот такая форма.

Винты расположили на крыльях-стабилизаторах. Спереди камера, которая захватывает цель. В последние годы разные страны начали строить такие БПЛА. Вот, например, инженеры из ЮАР заставили свой дрон-ракету разогнаться до 400 с лишним километров в час. Наши оборонщики поставили супер-FPV на службу в армию и оснастили машинным зрением.

«Математическим алгоритмом прописаны движущиеся цели, эта вещь работает и она развивается. И она одноразовая: даже если он не поразит цель, он свои данные стирает, чтобы врагу не достались», — рассказывает военнослужащий ВС РФ с позывным «Сталкер».

Оператор БПЛА «Пирожок» стал одним из первых бойцов Добровольческого корпуса, кто опробовал в действии новый дрон-перехватчик. Несмотря на игривый псевдоним, «Пирожок» — опытный воин. Счет пораженных целей у него идет на десятки. Вот записи с камер его беспилотника. В Добровольческом корпусе Южной группировки войск он служит уже несколько лет.

«Дружочек-пирожочек меня многие боевые товарищи называли, что все время вовремя, и вот приросло — дружочек-пирожочек», — улыбается боец.

Сейчас «Пирожок» не только наводит ужас на врага, но и занимается борьбой против дронов. Основные цели — крупные беспилотники-бомбардировщики типа «Баба-Яга». Их обычно сбивают тараном, но уже очень скоро повсеместно будут уничтожать дроном «Елка».

