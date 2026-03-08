Разрушает семьи: как зависимость отцов от соцсетей уничтожает отношения с детьми

Daily Mail: зависимость отцов от соцсетей разрушает их отношения с детьми

Соцсети стали новым видом опасного пристрастия, которое захватывает мужчин среднего возраста и разрушает их отношения с близкими. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналист Гарри Уоллоп поделился личной историей о том, как постоянное «зависание» в цифровом пространстве мешает ему полноценно общаться с собственными детьми.

По словам автора, осознание проблемы пришло к нему после того, как младший сын Артур уличил его в полном игнорировании разговора ради чтения новостей на экране. Уоллоп признался, что проводит в телефоне более пяти часов в сутки, не расставаясь с ним даже во время семейных обедов.

Ситуация усугубляется феноменом так называемого «автомобильного скроллинга», когда взрослые намеренно задерживаются в машине после работы, чтобы в тайне от семьи полистать ленту соцсетей.

«Мама и папа предпочитают скроллить втихаря, чтобы их не обвинили в лицемерии, ведь они сами велят детям отложить гаджеты», — цитирует издание публикацию Wall Street Journal.

Уоллоп отмечает, что его худшей привычкой является использование смартфона за столом. Когда в семье заходит спор о фактах, он немедленно тянется к устройству, чтобы проверить информацию в сети, что вызывает ярость у его супруги и четверых детей.

«То, что у тебя в кармане энциклопедия всего мира, не значит, что ты должен постоянно к ней обращаться», — отметил его сын Феликс.

Журналист проанализировал статистику своего экранного времени и выяснил, что основными поглотителями его внимания являются Instagram*, X, Bluesky и LinkedIn, а также различные новостные приложения и мобильные головоломки.

Его дочь Селия подчеркнула, что такое поведение заставляет ее чувствовать себя ненужной. Несмотря на попытки некоторых членов семьи ограничить влияние технологий — например, старший сын Александр перевел экран в черно-белый режим, чтобы снизить привлекательность контента, — сам Гарри пока только планирует изменить свои привычки.

Журналист решил оставлять телефон в другой комнате во время еды. Он также надеется сократить использование гаджета до двух-трех часов в день, чтобы вернуть доверие близких.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ