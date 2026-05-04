The Guardian: сестры-близняшки спустя 40 лет узнали, что у них разные отцы

В Великобритании зарегистрировали уникальный случай рождения близнецов, имеющих разных биологических отцов. Об этом сообщило The Guardian.

Сестры Лавиния и Мишель Озборн всю жизнь считали себя полнородными двойняшками, пока результаты генетического исследования не показали, что они являются лишь сводными сестрами по материнской линии.

Это явление, известное в науке как гетеропатернальная суперфекундация, происходит, когда две яйцеклетки женщины оплодотворяются сперматозоидами разных мужчин в течение одного короткого периода фертильности.

На сегодняшний день в мире задокументировано менее 20 подобных случаев. Для Британии этот медицинский прецедент стал первым в истории.

Генетическая правда вышла наружу, когда сестры решили сделать ДНК-тест. Мишель всегда сомневалась в родстве с мужчиной по имени Джеймс, которого их мать представляла как их отца.

После проведения теста выяснилось, что Лавиния и Мишель делят лишь около 25% общего генетического кода. У обычных разнояйцевых близнецов этот показатель составляет около 50%.

В ходе собственного расследования Мишель удалось найти своего настоящего отца, Алекса, который ведет маргинальный образ жизни. Лавиния же долго не решалась на поиск своего родителя, но в итоге познакомилась с Артуром — «жизнерадостным и предприимчивым» мужчиной из Лондона. Он тепло принял новую дочь в свою семью.

Биологическая мать близнецов скончалась незадолго до того, как сестры получили результаты тестов. Женщина страдала от ранней деменции и в последний год жизни постоянно просила прощения, что теперь сестры связывают с ее тайной.

«Я на 100% знаю, кто я такая. Мы — чудо, мы особенные, и наша мать тоже была особенной», — отметила Мишель.

Несмотря на то что открытие изменило их восприятие прошлого и лишило Лавинию ощущения «полного родства» с сестрой, близнецы подчеркнули, что их эмоциональная связь осталась неразрывной.

Теперь они планируют продолжать общение с новыми родственниками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.