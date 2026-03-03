«Капец, тряхнуло»: рядом с Сочи произошло землетрясение

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4

В Сочи произошло землетрясение магнитудой до 4,4. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. издание.

Сейсмологи зафиксировали два подземных толчка в море всего в семи километрах от побережья Сочи на глубине десять километров. Первый произошел в 15: 09, второй в 15: 10. Толчки обошли радиус от федеральной территории «Сириус» до Лазаревского района.

По словам жителей города, первый толчок был ощутимым. Из-за него звенела посуда на полках и шаталась тяжелая мебель, например, шкафы.

«Капец, тряхнуло. Я живу на шестом этаже, такое впечатление, что взрослый человек прыгнул. Закачались люстры», — рассказал журналистам «Сочи1» житель центральной части города.

Второй толчок, который зафиксировали специалисты, горожане не ощутили.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что никто не пострадал, городская инфраструктура работает в штатном режиме.

«Небольшие подземные толчки — явление, характерное для нашего региона и молодых Кавказских гор», — написал градоначальник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5 примерно в 236 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 32,9 километра.

Менее чем за месяц до этого в регионе была зафиксирована сейсмоактивность магнитудой 5,7.

