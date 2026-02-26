На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 45 0

Эпицентр сейсмического события находился примерно в 236 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Что известно о землетрясении у берегов Камчатки

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Землетрясение на Камчатке

На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы Российской академии наук в Telegram-канале.

По данным специалистов Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмического события находился в точке с координатами 51,0893 северной широты и 159,8802 восточной долготы — примерно в 236 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 32,9 километра.

По предварительной оценке, в Петропавловске-Камчатском интенсивность подземных толчков составила около трех баллов, что соответствует слабым, но ощутимым колебаниям.

До этого, 10 февраля, в региональном подразделении службы сообщали о другом сейсмическом событии на Камчатке. Тогда магнитуда землетрясения достигала 5,7.

Ранее, писал 5-tv.ru, у Курильских островов произошло четыре землетрясения магнитудой до 6,2. Эпицентры находились на расстоянии от 112 до 329 километров от Северо-Курильска, а очаги располагались примерно на глубине 30 километров.

Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

