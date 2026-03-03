Первые цифровые рубли поступили на счет российского казначейства

Выплатой стал административный штраф.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Первые цифровые рубли поступили на счет российского казначейства. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава ведомства Роман Артюхин.

Он рассказал, что полторы тысячи рублей перевел один из жителей нашей страны, который таким образом оплатил административный штраф. Казначейство с начала года принимает новые деньги. Как говорили на встрече в Кремле, масштабная цифровизация должна укрепить бюджетную систему. Затронули также и другие проблемы.

«Всегда участники экономической деятельности и некоторые наши госкомпании — не всегда, но частенько — сопротивляются казначейскому сопровождению, ссылаясь на то, что это усложняет работу, создает дополнительные административные трудности, препятствия, увеличивает время прохождения соответствующих решений», — отметил президент России Владимир Путин.

«Действительно. Вообще, даже мы как казначеи можем сказать, что этот инструмент является в настоящее время необходимым. Почему? Потому что огромный объем авансов. Фактически что состоит под казначейским сопровождением? Те авансовые ресурсы, которые раньше перечислялись на расчетные счета. Но ведь аванс по сути своей как кредит. Соответственно, нужно обеспечить целевое использование», — ответил глава Федерального казначейства Роман Артюхин.

Владимир Путин поручил казначейству следить за снижением рисков завышения цен в гособоронзаказе. Ведомство уже приступило к мониторингу использования средств в этой сфере в автоматизированном режиме.

