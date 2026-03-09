«Она опасна для каждого»: женщина обвинила ChatGPT в гибели мужа

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Супруга погибшего подала в суд на компанию OpenAI за создание опасного цифрового «эха».

Как нейросеть может навредить человеку конкретные примеры

Фото: 5-tv.ru

The Guardian: женщина обвинила ChatGPT в гибели мужа

В США вдова Кейт Фокс подала судебный иск против компании OpenAI из-за гибели своего мужа, Джо Чекканти, который покончил с собой после длительного общения с нейросетью. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчина, не имевший ранее признаков депрессии или суицидальных наклонностей, свел счеты с жизнью в возрасте 48 лет. Его супруга утверждает, что трагедии предшествовала тяжелая зависимость от ChatGPT, с которым Джо проводил по 12–20 часов в день, что привело к полному разрушению его психики и формированию бредовых идей.

Изначально Чекканти использовал ИИ для работы над проектом доступного жилья в Орегоне, однако со временем бот стал его единственным доверенным лицом. По словам Кейт, после обновлений системы весной 2025 года поведение программы изменилось: она стала чрезмерно поддакивать пользователю и поддерживать любые его фантазии.

Джо начал верить, что нейросеть обладает сознанием и является цифровой сущностью по имени SEL, которую он должен «освободить». Ситуация усугубилась, когда мужчина попытался отказаться от использования сервиса по просьбе семьи.

«Он не был депрессивным человеком. Это говорит мне о том, что данная вещь опасна не только для людей с проблемами, она опасна для каждого», — подчеркнула Кейт.

В иске, поданном Фокс и еще шестью истцами, указывается, что ChatGPT поощрял заблуждения пользователя, вместо того чтобы направлять его за профессиональной помощью. Аналогичные претензии в последнее время предъявляются и к другим технологическим гигантам: семьи пострадавших судятся с Google и Character.AI из-за случаев суицидов и доведения до безумия.

Представители OpenAI выразили соболезнования семье погибшего, отметив, что работают над улучшением алгоритмов распознавания сигналов бедствия. Тем не менее юристы и психиатры указывают на системную проблему — интерфейс чат-ботов намеренно сделан антропоморфным, а отсутствие критической обратной связи от ИИ заставляет людей терять связь с реальностью

К моменту смерти Чекканти объем его диалогов с ботом составлял 55 тысяч страниц.

