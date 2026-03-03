Над стеной Нижегородского кремля обрушилась часть крыши

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Инцидент привел к временному закрытию популярного прогулочного маршрута.

Что случилось с Нижегородским кремлем

Фото: Владимиров Роман/ТАСС

В Нижегородском кремле 3 марта обрушился фрагмент крыши над проходом между двумя башнями. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

В организации подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. Разрушение затронуло кровлю, расположенную над боевым ходом — так называют внутренний коридор вдоль крепостной стены. На данный момент на объекте уже организовали первоочередные противоаварийные мероприятия.

Специалисты установят временные деревянные конструкции, которые должны укрепить поврежденный участок прясла до начала полноценной реставрации. Завершить экстренные работы по стабилизации конструкций планируется в сжатые сроки — до 6 марта. Сразу после этого туристический маршрут, проходящий по стене, снова станет доступен для посетителей.

Нижегородский кремль является уникальным памятником средневекового зодчества, расположенным в месте слияния Оки и Волги. Крепость включает 13 башен, объединенных стеной, общая протяженность которой превышает два километра. Внутри стен функционирует единственный в России полноценный круговой маршрут для туристов. Прошлым летом аналогичные происшествия с историческими объектами фиксировались и в других регионах страны, что требует особого внимания к состоянию памятников архитектуры.

