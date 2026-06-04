Крепкий рубль и высокие ставки: Решетников рассказал о будущем экономики России

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 50 0

В этой сфере активно идут структурные изменения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Решетников: высокие ставки и крепкий рубль — контуры экономики России

Контуры будущей экономической модели России уже начинают проявляться. Она может строиться на более крепком курсе рубля и сохранении относительно высоких процентных ставок. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам министра, в российской экономике активно идут структурные изменения. При этом главный вопрос заключается в том, в каком направлении их необходимо развивать.

«Структурные изменения очевидно идут, и идут достаточно активно. Вопрос, куда мы хотим направлять эти структурные изменения? С этой точки зрения понятно, что все наши ключевые ограничители, они в общем и целом не изменились», — отметил Решетников.

Глава Минэкономразвития пояснил, что будущая модель экономики уже «начинает прослеживаться». По его оценке, рубль может оказаться крепче, чем ожидают многие участники рынка. Кроме того, в стране могут сохраниться сравнительно высокие процентные ставки.

Решетников связал такую ситуацию в том числе с бюджетным дефицитом, на который реагирует Центральный банк России. Министр добавил, что экономическая модель страны постоянно меняется и требует настройки с учетом значимых событий, происходящих как внутри страны, так и на внешних рынках.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия смогла добиться финансового суверенитета. По его словам, страна самостоятельно принимает ключевые решения в экономике, не зависит от кредитов международных организаций, располагает собственной финансовой инфраструктурой и сама определяет бюджетную политику.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Он играет важную роль для экономики, поскольку в эти дни становится одной из главных площадок для прямого разговора между государством, бизнесом, экспертами и зарубежными партнерами. На ПМЭФ обсуждают не только текущие проблемы рынков, но и более широкие вопросы развития: инвестиции, финансовую политику, технологические изменения, поддержку предпринимателей, международную кооперацию и новые модели роста.

Для российской экономики форум важен еще и как место, где деловая повестка превращается в конкретные решения. Во время ПМЭФ компании, регионы, банки, госкорпорации и иностранные партнеры ведут переговоры, заключают соглашения и запускают проекты, которые затем могут повлиять на промышленность, инфраструктуру, занятость и развитие отдельных территорий. Именно поэтому форум воспринимается не просто как дискуссионная площадка, а как инструмент для привлечения инвестиций и демонстрации экономического потенциала страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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