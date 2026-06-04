Синергия надежности и технологий: Банк «РОССИЯ» и Т2 заключили соглашение на полях ПМЭФ-2026
Оно направлено на укрепление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на реализацию совместных проектов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов
Банк «РОССИЯ» и Т2 заключили соглашение на полях ПМЭФ-2026
Банк «РОССИЯ» и оператор мобильной связи Т2 заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
Свои подписи на документе поставили заместитель председателя правления Банка «РОССИЯ» Дмитрий Бувин и заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ООО «Т2 Мобайл» Ирина Лебедева.
Соглашение направлено на укрепление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на реализацию совместных проектов.
«Наше сотрудничество с Т2 уже прошло проверку практикой: совместный специальный тариф мобильной связи для клиентов Банка „РОССИЯ“ запущен и показывает уверенные результаты, подтверждая востребованность таких решений. Подписание соглашения на ПМЭФ-2026 — это закономерный шаг к укреплению нашего партнерства, который откроет клиентам доступ к еще более выгодным и технологичным сервисам», — прокомментировал заместитель председателя правления Банка «РОССИЯ» Дмитрий Бувин.
«Партнерство с Банком „РОССИЯ“ обеспечивает синергию банковского и телекоммуникационного секторов и открывает перспективы для формирования инновационных и востребованных предложений. В первую очередь мы сосредоточимся на создании и развитии продуктов для VIP-клиентов Банка. В планах Т2 — запустить первые совместные решения до конца 2026 года», — отметила заместитель генерального директора T2 по коммерческой деятельности Ирина Лебедева.
Подробнее об условиях тарифа мобильной связи Т2 для клиентов Банка «РОССИЯ» можно узнать на сайте.
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