Когда вода становится ядом: почему избыток жидкости может убить

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 36 0

Если превысить норму, последствия окажутся фатальными.

Что будет если пить слишком много воды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Терапевт Чернышова: избыточное количество воды может навредить здоровью

Избыточное количество воды может серьезно навредить здоровью. О том, как рассчитать безопасную для себя дозу жидкости, Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Для здорового человека норма воды — один литр в час, однако, чтобы случайно не превысить норму, стоит ограничиться одной восьмой частью литра, отметила специалист. Если выйти за безопасный предел, жидкость начнет накапливается в организме, размывать концентрацию соли и разбавлять кровь.

Из-за снижения плотности натрия наступает гипонатриемия. Само состояние избыточной насыщенности водой известно как гипергидратация или водная интоксикация. Вода в чрезмерных объемах не просто вредна — она может стать смертельным ядом.

Эксперт пояснила, что, когда жидкость перенасыщает клетки, развивается отек мозга. Из-за этого поражаются нервные центры дыхания — человек начинает задыхаться и может умереть. Также чрезмерное количество воды поражает мышцы, приводя к выбросу избытков мышечного белка, вызывает почечную недостаточность и отек легких.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты следует употреблять для укрепления здоровья и защиты от болезней.

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