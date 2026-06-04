«Это возможно»: Хилькевич о том, как успешно совместить карьеру и материнство

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 47 0

По мнению актрисы, быть родителем — это тяжелый труд.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Хилькевич: успешно совмещать карьеру и материнство возможно

Успешно совмещать карьеру и материнство возможно. Об этом корреспонденту «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — 2026 сказала актриса Анна Хилькевич.

«Я точно знаю, что построить успешную карьеру и совмещать ее с успешным материнством возможно. Просто нужно следовать определенным правилам ведения своей жизни. <…> Я могу сказать, что помощники и планирование, тайм-менеджмент, наверное, это основное, что помогает», — поделилась артистка.

При этом она подчеркнула, что наличие людей, которые оказывают поддержку в воспитании детей не означает, что все лежит на них. По словам Хилькевич, мама обязательно должна быть включена в семью.

Наличие детей, даже нескольких — это не повод отказываться от карьеры, если есть желание развиваться и в этом направлении, уверена актриса. Себя она относит именно к такой категории людей. И даже если бы уход за наследниками оплачивался как обычная работа, она не уверена, что отказалась бы от карьеры.

При этом саму идею платить зарплату родителям артистка поддерживает.

«Материнство — это работа. Это факт. И одна из самых сложных», — подчеркнула Хилькевич.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей. Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН. В центре обсуждений — баланс между конкуренцией и сотрудничеством в мировой экономике, структурные изменения в России, развитие социальной сферы, будущее технологий и новые инструменты роста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции в вопросах поощрения деторождения. Для этого в городе действует целый ряд механизмов поддержки семей. Об этом на ПМЭФ-2026 заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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