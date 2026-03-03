Танкер под российским флагом загорелся в Средиземном море

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Не исключается возможность атаки морским дроном, судьба экипажа неизвестна.

Фото, видео: x/BreakingNews Word; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Reuters: Российский танкер-газовоз загорелся в Средиземном море

В Средиземном море загорелся вышедший из Мурманска российский танкер-газовоз Arctic Metagaz (Арктический Метагаз). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, судно вместимостью около 100 тысяч тонн, перевозившее сжиженный природный газ (СПГ), вспыхнуло у берегов Мальты и Ливии. Соответствующие кадры с места ЧП распространяются в соцсетях.

Один из собеседников агентства заявил, что не исключается вероятность атаки танкера надводным беспилотником, однако подтверждений тому не предоставил. Под подозрением Украина, но официальные представители страны не прокомментировали инцидент. В последний раз борт сообщал о своем местоположении 2 марта, известно также, что оно находится под санкциями США и Великобритании. Данных о судьбе экипажа не поступало.

Пресса сообщает, что пожар на судне начался рано утром. Представитель греческой компании Diaplous Group, занимающейся обеспечением морской безопасности и управлением рисками, подтвердил факт возгорания, но без дополнительных деталей происшествия. Подчеркивается, что с танкера не поступали сигналы бедствия, как и информация о состоянии экипажа или груза. Однако издание Times of Malta утверждает, что людей спасли и пересадили на другое судно в этом районе.

Корабль покинул порт Мурманска 24 февраля после погрузки и, предположительно, следовал в направлении Суэца. Помимо версии с беспилотником в качестве причины возгорания рассматриваются авария и механическая неисправность.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке на нефтяной танкер у берегов Омана. Удар был нанесен по судну, следовавшему через Ормузский пролив, погиб один человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:59
МИД России осудил западные СМИ за статьи об убитых в Донбассе детях
0:46
Пять человек пострадали при ударе беспилотника по квартире под Волгоградом
0:42
Литва объявила о готовности присоединиться к войне США и Израиля против Ирана
0:35
Инспекторы МАГАТЭ не нашли у Ирана ядерного оружия
0:21
Моджтаба Хаменеи — новый верховный лидер Ирана: что о нем известно
0:04
Возле консульства США в Дубае вспыхнул пожар после попадания БПЛА

Сейчас читают

Моджтаба Хаменеи — новый верховный лидер Ирана: что о нем известно
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
«Это фашистское кино»: Павел Майков раскритиковал фильм «Брат»
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео