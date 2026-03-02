Нефтяной танкер был атакован у берегов Омана

Нефтяной танкер подвергся удару беспилотника у берегов Омана, один человек погиб. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По предварительной информации, удар был нанесен по судну, следовавшему через Ормузский пролив — узкий морской коридор, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

В результате атаки погиб один член экипажа. Подробности о национальности погибшего и состоянии других моряков пока не раскрываются.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ранее взял на себя ответственность за удары по судну Skylight.

Ранее Тегеран официально объявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства.

Конфликт Ирана и Израиля

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны. Среди них был и верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

В ответ Тегеран нанес массированные удары по американским базам в регионе и территории Израиля, впервые применив гиперзвуковые ракеты «Фаттах».

Ранее КСИР предупреждал суда в этом районе, что пролив будет закрыт. Это привело к скоплению десятков танкеров у портов ОАЭ и побережья Омана. Крупные международные перевозчики, включая Maersk и Hapag-Lloyd, перенаправляют суда в обход зоны конфликта через Мыс Доброй Надежды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.