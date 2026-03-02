Нефтяной танкер атакован у берегов Омана — есть погибшие
Удар был нанесен по судну, следовавшему через Ормузский пролив.
Фото: Reuters/Norlys Perez
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Нефтяной танкер был атакован у берегов Омана
Нефтяной танкер подвергся удару беспилотника у берегов Омана, один человек погиб. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
По предварительной информации, удар был нанесен по судну, следовавшему через Ормузский пролив — узкий морской коридор, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.
В результате атаки погиб один член экипажа. Подробности о национальности погибшего и состоянии других моряков пока не раскрываются.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) ранее взял на себя ответственность за удары по судну Skylight.
Ранее Тегеран официально объявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства.
Конфликт Ирана и Израиля
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны. Среди них был и верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
В ответ Тегеран нанес массированные удары по американским базам в регионе и территории Израиля, впервые применив гиперзвуковые ракеты «Фаттах».
Ранее КСИР предупреждал суда в этом районе, что пролив будет закрыт. Это привело к скоплению десятков танкеров у портов ОАЭ и побережья Омана. Крупные международные перевозчики, включая Maersk и Hapag-Lloyd, перенаправляют суда в обход зоны конфликта через Мыс Доброй Надежды.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 мар
- Почти все — в ОАЭ: названо число российских туристов на Ближнем Востоке
- 2 мар
- Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
- 2 мар
- Десятки мирных жителей Ирана стали жертвами ударов Израиля и США по провинции Фарс
- 2 мар
- Людей срочно эвакуировали из аэропорта кипрского города Пафос
- 2 мар
- Была атакована одна из центральных площадей Тегерана
- 2 мар
- Путин в международном разговоре обсудит обострение ситуации вокруг Ирана
- 2 мар
- «Я достал его первым»: Трамп заявил о двух попытках Ирана убить его
- 2 мар
- «Не теряем оптимизма»: турист рассказал о напряженной обстановке в Дубае
- 2 мар
- Билет домой: из Абу-Даби вылетает первый после начала кризиса самолет
- 2 мар
- Судьба остается неизвестной: Иран нанес удар по офису Нетаньяху
Читайте также
43%
Нашли ошибку?