Инспекторы МАГАТЭ не нашли у Ирана ядерного оружия

Гросси: МАГАТЭ не обнаружило у Ирана ядерного оружия

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили у Ирана ядерного оружия. Об этом в социальной сети Х сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. При этом, отметил он, ограничения на допуск инспекторов не позволили назвать ядерную программу республики однозначно мирной.

«Я был предельно ясен и последователен в своих докладах по ядерной программе Ирана: хотя доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу, нет, значительные запасы урана, обогащенного почти до уровня, пригодного для ядерного оружия, а также отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывали серьезную обеспокоенность», — написал Гросси.

По словам гендиректора МАГАТЭ, именно поэтому в предыдущих докладах подчеркивалось — пока Тегеран не окажет содействие в урегулировании остающихся вопросов по гарантиям, агентство не сможет подтвердить мирный характер ядерной программы Ирана.

Незадолго до заявления Гросси израильский бригадный генерал Эфи Дефрин сообщил об ударе вооруженных сил страны по «засекреченному ядерному объекту» вблизи Тегерана. Он выразил уверенность, что группа ученых проводила там работы по созданию ядерного оружия.

США регулярно обвиняют Иран в разработке атомной бомбы. Тегеран эти утверждения последовательно отрицает. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью NBC заявил, что страна никогда не стремилась к созданию ядерного оружия и вела переговоры с Вашингтоном исключительно из добрых побуждений.

Эскалация на Ближнем Востоке

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана 28 февраля. В результате были убиты представители высшего руководства страны, включая аятоллу Али Хаменеи и членов его семьи, командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура, начальника генерального штаба армии Абдулы Рахима Мусави и секретаря Совета обороны Али Шамхани. В Минабе (Иран) под бомбежку попала школа для девочек, погибли более 160 человек.

КСИР начал ответными ударами поразил территории Израиля и американские военные базы на Ближнем Востоке — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, а также крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс мира в Саудовской Аравии, которая является ключевым союзником США в регионе. Постпред Ирана при ООН Али Бахрейни заявил, что страна готова вернуться к переговорам с США при условии гарантий безопасности и прекращения военных действий.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре возле консульства США в Дубае, возникшем после попадания беспилотника.

Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий

