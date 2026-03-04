«Ладно, погнали»: Уколова об экстриме на съемках в Дубае

Актриса Уколова: съемки в Абу-Даби потребовали выполнения множества трюков

Актрисе Анастасии Уколовой на съемках второй части фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы» пришлось не только играть, но и преодолевать вполне реальные испытания. В разговоре с корреспондентом 5-tv.ru она призналась, что работа над картиной получилась по-настоящему экстремальной.

Часть съемок проходила в Абу-Даби, и, по словам актрисы, трюков было немало.

«У нас были достаточно экстремальные съёмки в Абу-Даби, и было много разных трюков», — рассказала Уколова.

Позже съемочная группа переместилась в павильоны, где возвели масштабные декорации. Но и там расслабиться не удалось: актерам приходилось карабкаться по конструкциям, забираться на высоту и выполнять физически сложные сцены.

Анастасия с улыбкой вспоминает, как режиссер предлагал актерам смело лезть в очередную «гору», а они в ответ интересовались, будет ли страховка. В итоге, как она говорит, подстраховать все-таки соглашались.

Одним из самых запоминающихся эпизодов стала езда на багги по пустыне вместе с юной актрисой Алиса Руденко. Сначала Уколова сомневалась.

«Меня заранее спросили, готова ли я водить багги в пустыне вместе с Алисой. Я сказала нет, потому что я переживаю за Алису. Я никогда этого не делала», — призналась она.

Но на площадке все изменилось. По словам актрисы, Алиса буквально загорелась идеей прокатиться и с визгом предложила отправиться кататься. Уколова согласилась, ее быстро научили управлять машиной, и в итоге почти весь день они носились по пескам.

Без напряженных моментов не обошлось. Актриса отметила, что в пустыне легко не заметить резкий склон: песок везде одинаковый, солнце яркое, ориентироваться сложно. В какой-то момент Алиса сама предложила закончить заезд, и Уколова поддержала это решение.

Экшн продолжился уже в павильоне. Там для фильма построили пещеру Али-Бабы с подвесным мостом, по которому актрисам предстояло пробираться, карабкаться и спасать героя Никиты Кологривого из «лавы».

«Было много таких физических активностей, интересных. Ну, и не совсем безопасных», — подвела итог Уколова.

Судя по ее словам, съемки второй части «Сокровищ гномов» стали для актеров не только приключением на экране, но и настоящим испытанием в реальности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Анастасия Уколова поделилась забавными подробностями работы с 11-летней партнершей Алисой Руденко. Она призналась, что, несмотря на юный возраст, Алиса — очень взрослый и энергичный ребенок, с которым они общаются практически как подруги.

