«Подглядела пароль телефона Кологривого»: Уколова про хитрости 11-летней Руденко

Актриса Уколова: Алиса Руденко выяснила пароль от телефона Кологривого

Актриса Анастасия Уколова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках второй части фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы»о работе с юной партнершей по площадке — Алиса Руденко. По словам артистки, несмотря на возраст, Алиса — «супер» и очень взрослый для своих лет ребенок.

Уколова призналась, что с Руденко они общаются практически как подруги: с ней можно обсудить все, что угодно. При этом актриса отметила, что на площадке с Алисой нужно быть постоянно вовлеченной — разговаривать, репетировать, поддерживать ее идеи.

«Ребенок постоянно что-то придумывает, что-то хочет: хочет записать TikTok, хочет попеть, потанцевать», — поделилась Уколова.

По ее словам, энергии у Алисы столько, что взрослым бывает непросто выдержать ее темп. Актриса шутит, что иногда просто не хватает сил соответствовать уровню детского задора. Тогда в ход идут маленькие хитрости — например, предложить поиграть в «молчанку» на десять минут.

Однако, как рассказывает Уколова, даже в этой игре Алиса долго не выдерживает. Уже через несколько минут ей снова хочется поговорить — обсудить съемки, парней или коллег по площадке.

Отдельно актриса вспомнила забавный момент, связанный с их партнером по фильму. По ее словам, Алиса однажды заявила, что знает пароль от телефона Никиты Кологривого, и действительно оказалась права — подсмотрела, когда он его вводил.

С улыбкой Уколова добавила, что юная актриса — «настоящая женщина»: в ее корзине на маркетплейсе уже почти три сотни товаров.

«О чем вообще можно говорить?» — пошутила она.

Судя по словам актрисы, работа с Алисой Руденко — это не только профессиональный процесс, но и постоянный поток эмоций, идей и детской энергии, который не дает расслабиться ни на минуту.

