«Катя без меня не существует»: Здорик о сходстве со своей героиней в «Ландышах»

Актриса Ника Здорик: Катя из «Ландышей» без меня не существует

На праздновании финала второго сезона сериала «Ландыши. Вторая весна» актриса Ника Здорик рассказала корреспонденту 5-tv.ru о своей героине Кате и о том, почему эта роль стала для нее особенно личной.

По словам артистки, Катя — не просто персонаж по сценарию, а образ, в котором соединились авторская идея и ее собственный характер.

«Героиня моя — это собирательный образ из того, что написали сценаристы, и то, что есть во мне. То есть Катя без меня, так же как и я без Кати, она не существует», — призналась Здорик.

Актриса подчеркнула, что любой персонаж проходит через личный фильтр исполнителя, но в случае с Катей совпадений оказалось особенно много.

«Если бы это был кто-то другой, то это была бы другая Катя и неизвестно, был бы успех», — добавила она.

Здорик говорит, что узнает в героине собственные черты — характер, взбалмошность, трепетность, искренность, способность глубоко переживать любовь и боль.

О чем сериал

Проект «Ландыши» — драматическая история о взрослении, эмоциональной зависимости и попытке выстроить личные границы. В центре сюжета — Катя Орлова, девушка из обеспеченной семьи, чья жизнь резко меняется после встречи с Лехой Данилиным. Их отношения становятся основой первого сезона: романтическая линия постепенно перерастает в драму, где героине приходится выбирать между привычным миром и настоящими чувствами.

Первый сезон вышел на платформе Wink и быстро набрал популярность у молодой аудитории. Зрители активно обсуждали историю Кати в соцсетях, отмечая реалистичность конфликтов, болезненную тему зависимых отношений и эмоциональную честность персонажей. Сериал стал заметным проектом в жанре драмеди, затрагивая темы самооценки, давления окружения и поиска себя.

Во втором сезоне — «Вторая весна» — героиня проходит этап переосмысления. После тяжелых событий она пытается начать жизнь заново, научиться принимать себя и не повторять прошлых ошибок. Все серии второго сезона уже вышли, а финал стал поводом для отдельного мероприятия, где актеры встретились со зрителями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как внезапная популярность на состояние Ники Здорик. В интервью блогеру Марии Чадиной она призналась, что, хотя звездная болезнь ее не настигла, волна успеха привела к внутреннему неврозу и повышенной агрессивности как защитной реакции.

