«Катя без меня не существует»: Здорик о сходстве со своей героиней в «Ландышах»

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 25 0

Актриса сыграла в сериале безрассудную и смелую девушку. Богатая наследница влюбилась в офицера и отправилась искать его в приграничье.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Ника Здорик: Катя из «Ландышей» без меня не существует

На праздновании финала второго сезона сериала «Ландыши. Вторая весна» актриса Ника Здорик рассказала корреспонденту 5-tv.ru о своей героине Кате и о том, почему эта роль стала для нее особенно личной.

По словам артистки, Катя — не просто персонаж по сценарию, а образ, в котором соединились авторская идея и ее собственный характер.

«Героиня моя — это собирательный образ из того, что написали сценаристы, и то, что есть во мне. То есть Катя без меня, так же как и я без Кати, она не существует», — призналась Здорик.

Актриса подчеркнула, что любой персонаж проходит через личный фильтр исполнителя, но в случае с Катей совпадений оказалось особенно много.

«Если бы это был кто-то другой, то это была бы другая Катя и неизвестно, был бы успех», — добавила она.

Здорик говорит, что узнает в героине собственные черты — характер, взбалмошность, трепетность, искренность, способность глубоко переживать любовь и боль.

О чем сериал

Проект «Ландыши» — драматическая история о взрослении, эмоциональной зависимости и попытке выстроить личные границы. В центре сюжета — Катя Орлова, девушка из обеспеченной семьи, чья жизнь резко меняется после встречи с Лехой Данилиным. Их отношения становятся основой первого сезона: романтическая линия постепенно перерастает в драму, где героине приходится выбирать между привычным миром и настоящими чувствами.

Первый сезон вышел на платформе Wink и быстро набрал популярность у молодой аудитории. Зрители активно обсуждали историю Кати в соцсетях, отмечая реалистичность конфликтов, болезненную тему зависимых отношений и эмоциональную честность персонажей. Сериал стал заметным проектом в жанре драмеди, затрагивая темы самооценки, давления окружения и поиска себя.

Во втором сезоне — «Вторая весна» — героиня проходит этап переосмысления. После тяжелых событий она пытается начать жизнь заново, научиться принимать себя и не повторять прошлых ошибок. Все серии второго сезона уже вышли, а финал стал поводом для отдельного мероприятия, где актеры встретились со зрителями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как внезапная популярность на состояние Ники Здорик. В интервью блогеру Марии Чадиной она призналась, что, хотя звездная болезнь ее не настигла, волна успеха привела к внутреннему неврозу и повышенной агрессивности как защитной реакции.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:29
Киберпреступность, дороги и вакансии: главные итоги коллегии МВД
21:21
Посла Нидерландов вызвали в МИД из-за акции у российской дипмиссии в Гааге
21:18
«Станет целью для убийства»: Израиль пообещал объявить охоту на каждого нового иранского лидера
21:16
Россиянам компенсируют стоимость туров на Ближний Восток
21:07
Путин назвал атаку на российский газовоз в Средиземном море террористической
21:07
«Катя без меня не существует»: Здорик о сходстве со своей героиней в «Ландышах»

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Активистка пожаловалась в прокуратуру на SHAMAN: что грозит певцу
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото