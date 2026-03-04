Спасал людей и кадрил девушек в сети: неизвестные факты о Борисе Моисееве

Борису Моисееву 4 марта могло исполниться 72 года

Танцора, хореографа, певца и актера, заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева никто не называл по имени и отчеству, даже поклонники. Только Боря. Даже в солидном возрасте он спокойно относился к такому обращению и никогда не обижался, а сам называл себя крошкой Борей.

Четыре года назад, 27 сентября, исполнитель скончался в возрасте 64 лет от третьего инсульта. Спустя время близкие продолжают делиться воспоминаниями об этом ярком, талантливом и неординарном человеке. В день рождения артиста сайт 5-tv.ru вспоминает самые яркие детали его биографии.

Мечтал жить в Петербурге

Журналист Михаил Садчиков-младший рассказал, что Моисеев любил Северную столицу и регулярно приезжал туда. Он бродил по городу без охраны и свиты и любовался им. В 90-е и нулевые артист всерьез подумывал о переезде.

Смотрел квартиры у Аничкова моста, на Невском, у Таврического сада. Но когда жильцы местных коммуналок узнавали, что большую звезду интересует покупка, они тут же взвинчивали цены до заоблачных, думая, что разбогатеют.

Моисеев был популярным и состоятельным человеком, но не мог позволить себе выкупать каждую комнату по цене целой роскошной квартиры. Так переезд и не состоялся, о чем он впоследствии сильно сожалел.

В культурной столице певец смотрелся бы органично: его богемный стиль сочетался с виртуозным владением русским матом. Говорят, он не ругался матом, а именно разговаривал на нем, причем весьма изящно и изобретательно. Эх, такого эффектного петербуржца потеряли из-за жадности!

Знакомился с девушками в интернете

Моисеев был одним из первых российских звезд, решившихся рассказать подробности своей личной жизни. Ему приписывали множество романов, но не все знали о его необычном хобби, связанном именно с девушками. Оказывается, он любил общаться с дамами в интернете под вымышленными именами.

Одна из них даже пришла на концерт в БКЗ «Октябрьский». Думала, что встретится с предпринимателем в зрительном зале, а ее пригласили за кулисы к артисту. Но после этого она прекратила общение. И таких историй, по слухам, было много.

«Это лишний раз доказывает, что артист был одинок — ему было тяжело найти тех, кто его понимает, хотя рядом были миллионы поклонников. Поэтому он искал отдушину в интернете», — считает Садчиков-младший.

Моисей-спаситель и благодетель

Певец никогда не кичился своими добрыми делами, все оставалось в тайне. Как отмечает журналист, он лично видел, как Моисеев раздавал пачки денег нуждающимся — тяжелобольным, одиноким, зоозащитникам.

Музыкант помогал друзьям не только материально, но и использовал свое звездное имя и связи, чтобы найти для близких выход из трудной ситуации или помочь с лечением.

Скандал с Людмилой Гурченко

Дружба была важной частью жизни Моисеева, близкие люди прошли с ним через всю жизнь, а он всегда поддерживал с ними связь и был рядом. В нулевых судьба свела его с народной артисткой СССР Людмилой Гурченко, и они вместе записали дуэт «Петербург — Ленинград».

Какое-то время они были практически неразлучны, но потом между ними произошел разлад. Директор Моисеева утверждал, что дело было в творческих разногласиях, связанных с песней и общими концертами.

По словам Садчикова-младшего, никто из артистов так и не раскрыл истинную причину ссоры. Но у Людмилы Марковны явно осталась обида. Журналист считает, что актриса не выдержала напора темпераментного Моисеева, а история с песней стала последней каплей.

Однако буквально за несколько дней до ее смерти Моисеев позвонил и попросил прощения. Приняла ли артистка его извинения? На этот вопрос уже никто не ответит, но говорят, что они все-таки помирились.

Был очень суеверным человеком

У Моисеева имелись собственные ритуалы на удачу: перед выступлением нужно было обойти зал с колокольчиком и подышать в обувь. Артист верил в предсказания гадалок, и одна из них предрекла ему творческий расцвет в 55 лет — по словам Моисеева, так и произошло.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.