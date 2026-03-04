«Я почувствовала облегчение»: Успенская помирилась с Резником спустя 25 лет

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 27 0

Автор одного из самых известных хитов королевы шансона наконец-то зарыл топор войны. Примирение случилось неожиданно.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Певица Успенская спустя 25 лет конфликта помирилась с поэтом Резником

На съемках клипа «Храм» певица Любовь Успенская рассказала корреспонденту 5-tv.ru о событии, которого поклонники ждали десятилетиями. Артистка призналась, что спустя 25 лет конфликта помирилась с поэтом Илья Резником.

По словам Успенской, их многолетняя ссора началась из-за песни «Кабриолет» — одного из главных хитов певицы.

«Случилось хорошее событие. Я наконец-то после 25 лет ссоры с Ильей Резниковым… мы были на одном мероприятии, и мы с ним помирились. Он был счастлив. И я была счастлива. Я поняла, что лучше все-таки мирно», — рассказала артистка.

История конфликта между певицей и поэтом началась в конце 1990-х годов. По данным открытых источников, разногласия возникли вокруг авторских прав и исполнения песен, в том числе «Кабриолета». Резник публично заявлял, что не давал согласия на использование композиции в определенных проектах, а также выражал недовольство условиями сотрудничества. В ответ Успенская говорила, что именно ее исполнение сделало песню всенародным хитом. Спор продолжался годами, сопровождался взаимными заявлениями в прессе и фактически поставил точку в их совместной работе.

Примирение произошло неожиданно. По словам певицы, на одном из мероприятий она оказалась рядом с супругой поэта.

«Илья сидел рядом с женой. Я случайно… она меня поцеловала, и как-то было затмение такое: „Ну и Илья“. И мы обнялись», — вспоминает Успенская.

Позже, по ее словам, Резник пришел к ней в гримерку, и разговор продолжился уже без обид.

Артистка отметила, что впереди у поэта творческий вечер, и выразила надежду, что сможет принять в нем участие. По ее словам, на предыдущих юбилейных концертах песни Резника исполняли разные звезды — от Маша Распутина до других артистов, — однако «Кабриолет» в ее исполнении, по признанию самой певицы, остается для нее особенной историей.

Успенская подчеркнула, что готова исполнить и другие композиции поэта, в том числе те, которые редко звучали со сцены.

«Надеюсь, что на этом концерте я буду исполнять не одну его песню… Я спела целый альбом песен. Я их просто не пела, кроме „Кабриолета“», — сказала она.

Певица призналась, что настоящего «камня на душе» уже давно не ощущала — слишком много лет прошло. Однако после примирения все же почувствовала облегчение.

«Когда мы помирились, я почувствовала такое облегчение… надо забывать все ссоры и понимать, что этот человек написал такие песни, как „Кабриолет“, „Зеркала“, „Банкет“», — отметила Успенская.

По словам артистки, мир оказался важнее давнего конфликта. И спустя четверть века разногласий она решила, что лучше сохранить уважение к автору песен, которые стали частью ее творческой истории.

