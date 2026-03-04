Знал слишком много об инопланетянах: в США ищут пропавшего генерала

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 23 0

К поискам подключилось ФБР.

В США пропал генерал, которого связывали с НЛО

Фото: airforce.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

DM: В США объявили поиски генерала Маккасланда, связанного с НЛО

В США объявили поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда, чье имя часто связывают с теориями о сокрытии информации об инопланетянах. Об этом сообщает Daily Mail.

68-летнего Маккасланда последний раз видели 27 февраля в Альбукерке, штат Нью-Мексико. С тех пор он пропал, и офис шерифа объявил его в розыск. Есть опасения, что у пожилого мужчины проблемы со здоровьем, и ему может угрожать опасность.

Маккасланд много лет служил на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико. До этого он возглавлял исследовательскую лабораторию на базе Райт-Паттерсон в Огайо, где занимался разработкой экспериментальных военных технологий. Многие сторонники теорий об инопланетном происхождении НЛО считают, что именно там исследовали инопланетный корабль, якобы разбившийся во время Розуэлльского инцидента в 1947 году. Говорят, что Маккасланд руководил этим проектом.

В 2013 году генерал вышел в отставку. Его имя стало ассоциироваться с НЛО после публикации документов WikiLeaks в 2016 году. В переписке Тома Делонга, основателя группы Blink-182, и Джона Подесты, председателя предвыборного штаба Хиллари Клинтон, Делонг неоднократно упоминал Маккасланда. Он утверждал, что генерал и другие инсайдеры помогали ему в раскрытии секретной информации об НЛО.

ФБР подтвердило Daily Mail, что помогает полиции в поисках Маккасланда. В бюро заявили, что это обычная практика, учитывая их опыт в розыске людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:30
Травля из-за лишнего веса, развод и новый мужчина: как живет Ольга Картункова
4:13
Знал слишком много об инопланетянах: в США ищут пропавшего генерала
4:00
Черный список за урок на склоне: почему горнолыжные курорты штрафуют родителей за обучение детей
3:45
МИД Эстонии вручил ноту посольству России из-за ледокола в Финском заливе
3:30
Тревожный сигнал? Почему Наташа Королева резко изменилась
3:29
Мирошник оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по Украине

Сейчас читают

Моджтаба Хаменеи — новый верховный лидер Ирана: что о нем известно
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
«Борщ будет варить мама»: Шаляпин купил четырехкомнатную квартиру и ждет невесту
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео